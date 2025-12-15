我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《阿凡達：火與燼》由奧娜卓别林扮演的灰燼族領袖，是頗搶眼的反派角色。（圖／二十世紀影業提供）

▲《阿凡達：火與燼》特效畫面絕美、震撼，將帶給觀眾又一次視聽的饗宴。（圖／二十世紀影業提供）

▲奧斯卡得主柔伊莎達娜穿上動態捕捉的裝備，扮演《阿凡達：火與燼》女主角，演出依舊獲得讚譽。（圖／二十世紀影業提供）

全球矚目巨片《阿凡達：火與燼》即將在12月17日（本週三）全台上映，片商舉辦首場試片，揭開神祕面紗。導演詹姆斯卡麥隆再一次獻給觀眾最高水準的視聽饗宴、一定要在設備最佳的映廳欣賞之外，全新的灰燼族登場，成為片中的搶戲焦點，麥莉獻唱的片尾曲則已獲金球獎提名。全片大精彩亮點、看片前需要作何準備？《NOWNEWS今日新聞》一次為大家整理：前兩集《阿凡達》已經將電影視聽的技術水準，帶到很難超越的巔峰，《阿凡達：火與燼》卻又再讓觀眾歎為觀止，從第一個鏡頭開始，3D版本就呈現出最清晰的影像，解析度極高、色彩鮮艷亮麗，讓所有的特效場面更讓人感覺身歷其境。這一次的大決戰是陸、海、空全面開打，規模浩大，高科技裝備與各種神獸齊出，讓人目不暇給。《阿凡達》的故事發生在潘朵拉星，之前觀眾已經看過住在森林的主角蘇利一家的族人、上一集《阿凡達：水之道》出現的礁人族，這一集還有風行族、灰燼族等不同的族群出現。其中灰燼族是主打的反派部落，讓主角一家人數度遭遇危險處境。而灰燼族的領袖瓦蘭，由喜劇泰斗卓别林的外孫女奧娜卓别林飾演，陰險歹毒，還學會使用地球人的重兵器，是片中搶眼的大反派。在上一集出現的蘇利一家人類養子「蜘蛛」，後來被揭露是傑克蘇利的死對頭—柯邁斯上校的親生兒子，兩個爸爸之間的恩怨，加上傑克的長子因為和柯邁斯的衝突而死，他的妻子奈蒂莉對蜘蛛無法拋棄厭惡感，而蜘蛛又突然可以不用戴氧氣面罩而在潘朵拉星生存，增強地球人大舉侵入潘朵拉星的危機，成了衝突的大關鍵，有許多相關的精彩轉折。儘管大多數扮演納美人的演員，都會經過後製、看不清原先面貌，但兩位奧斯卡得主柔伊莎達娜與凱特溫絲蕾，再次回歸扮演女主角奈蒂莉與礁人族的首領之妻洛納，在高潮場面有一場動人的對手戲。而金球獎影后雪歌妮薇佛再次扮演奈蒂莉的養女綺莉，將給觀眾驚喜。至於艾美、金球雙料視后艾迪法柯，扮演地球人女將軍，一心要打敗納美人，雖是負面角色，還是頗有氣勢。近年來頗受獎項注意的麥莉，為《阿凡達：火與燼》演唱片尾曲〈Dream As One 〉（同心逐夢），表達出儘管遇到挫折與低潮，只要一起同心面對，都能夠再站起來，邁向更好的未來。就好比片中蘇利一家人，就算遭逢危機，甚至失去親人，卻總能夠團結一心，迎接光明，頗具動人的力量。詹姆斯卡麥隆的電影向來是史詩規格，片長都很驚人，這一次《阿凡達：火與燼》也長達3小時17分，因此在觀賞之前，不要忘記先上洗手間，在看片的過程中，也不要喝太多水。不過詹姆斯本人曾經回答，如果看他的片子想跑洗手間，就儘管去，不要硬撐著，也可以給觀眾做參考。至於已經不太記得前兩集大致情節的觀眾，可以先在Disney+溫習前兩集，除了兩部完整的電影外，相關的製作花絮短片也都可以在這個平台上欣賞。外傳這次《阿凡達：火與燼》正片之前會有分週推出4種不同版本的《復仇者聯盟：末日崛起》預告，試片暫時沒有這個內容，觀眾可在正式上映時好好注意，也千萬不要遲到入場。