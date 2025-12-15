美式賣場好市多（Costco）常有不少獨特商品，再加上高 CP 值的標價而廣受歡迎。不過，就有民眾發現，好市多賣場內的商品標價上，常常能看到「4 種神秘符號」，包含「*」、「^」、「#」、「+」，調查之後才知道背後其實各有含意，其中，內行人看到「米字號 *」的商品，更是會放心大量掃貨，因為它代表著「出清優惠」，通常已是最便宜的價格，賣完後就可能很長一段時間不再進貨。
好市多商品標價「神秘符號」超多！內行會員見「*」直接掃貨
近期有網友在 Threads 上分享，最近學到新知識，發現好市多商品標價牌子上會出現的特殊符號，其實有不同用意，例如「+」代表是人氣商品，賣完還會補貨；「^」則是賣得不太好，仍在觀察中；「#」代表銷量尚待評估；而「＊」則是季節性商品或出清商品。
此外，部落客帳號「好市多優惠／開箱」也分享，好市多賣場內商品價格尾數是「7」，即代表優惠價，已是打折後的價格；如果一件商品同時出現尾數「7」與「*」，則代表該商品為折扣出清品，且售完不補。
貼文曝光後，也立刻引發一票會員驚呼，「以前都沒注意過標價上的符號耶」、「真的長知識了」、「原來如此，每次看到這些標誌都很好奇」、「終於看懂了！」
好市多標價神秘符號含意一次看
📍符號「+」：商品的銷量還不錯，還會再追加進貨。
📍符號「#」：商品買氣還需要再多多觀察。
📍符號「*」：商品正在進行特價出清或者是季節性商品，完售之後不會再進貨。
📍符號「^」：商品的買氣還需要再多多觀察。
📍價格尾數「7」：商品目前是出清價格，想撿便宜的民眾不要錯過。
好市多優惠符號看懂了！專家點名：6 種商品別亂買
雖然看懂了好市多「神秘符號」代表的意義，但好市多不少商品即使標榜優惠價，也不建議失心瘋地狂買！美國消費雜誌 AOL 的專家就曾點名，包含「鍋具組合」、「烘焙材料」、「零食與飲料組合包裝」、「超大包裝冷凍食品」、「堅果」與「香料」等六種商品，會員都應該在購買前審慎評估實際需求，避免陷入「搶到便宜」的錯誤迷思，最終反倒造成食物與金錢的浪費。
首先是「鍋具組合」，在美國好市多可以買到一套 12 件的鍋具僅要 160 美元，換算下來每個鍋子不到 14 美元（約新台幣 410 元），但組合中往往包含多款使用率極低的冷門鍋具，反而淪為佔空間的雜物。
其他商品也多是相同道理，大包裝的飲料、零食、堅果與冷凍食品，雖然份量多、平均價格便宜，但往往還沒吃完，全家人就已經吃膩，最後放到過期，反而造成浪費。
至於香料與烘焙材料，也都有保存期限與受潮風險，因此即便遇到特價，也不建議一次大量掃購。
資料來源：AOL、好市多優惠／開箱
