我是廣告 請繼續往下閱讀

高中畢業旅行竟「0人報名」！導師宣布全班改上課

▲有高中生透露，因全班沒人有意願參加畢業旅行，將在開學日改回學校上課。（示意圖／記者徐銘穗攝）

台灣畢業旅行被嫌「難玩又貴」！這間超值行程卻讓家長閉嘴

▲畢旅行程與價格經常受到外界熱議，現在多數民眾認為畢旅價格過高，以三天兩夜來說，價格動不動就破5千元，甚至接近萬元。（示意圖／台中市政府提供）

認為5千至7千就能張羅好每日餐點，還有多元化的景點可參觀，最主要是能與同儕好友一同出遊創造回憶，大讚CP值仍高

▲雖然畢業旅行經常被嫌棄貴又無聊，但還是有許多人認為CP值極高，加上能和同儕創造回憶，仍然有許多學生有意願參加。（示意圖／記者黃韻文攝）

台灣畢業旅行貴又難玩？雄中校長回擊揭難處：吃力不討好

▲高雄中學校長莊福泰坦言，籌備畢業旅行背後有許多難處，對於學校來說是吃力不討好的一件事。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.06.20）

最大難處就是「行程編排」，走教育意義高的被學生罵、走遊樂性質的又會被家長罵

不少學校為了畢業生舉辦畢業旅行，但近日有高中生表示，，包括預算問題、老師辛苦、行程安排困難等問題，認為畢旅對於許多學校來說是「吃力不討好」的一件事。一名高中生在Threads無奈發文，表示學校事前針對畢業旅行進行意願調查，，原PO看到該訊息，也感嘆表示「大概只有我們班0個人去畢旅」。貼文曝光後，瞬間引起眾多過來人回應，「我們班也是，行程超爛又貴」、、「我們班全班也沒去畢旅，因為我們全班自辦環島7日遊，給青春年少的自己畢業禮」。事實上，畢旅行程與價格經常受到外界熱議，現在多數民眾認為畢旅價格過高，以三天兩夜來說，價格動不動就破5千元，甚至接近萬元，加上有許多人認為行程單調無趣，不是遊樂園就是工廠參觀，經常被批評了無新意。但台灣畢業旅行真的那麼糟嗎？，家長抱怨不成反被逆風反擊，也看出台灣畢業旅行仍有品質厲害、水準高的行程。事實上，現在還是有許多人認為畢業旅行值得去一次，，「畢旅去的不是踩點，是不用上課跟和最好的同學一起去玩、過夜的回憶」、「個人覺得畢旅行程來算的話CP值蠻高的，其實同學在一起玩會蠻好玩的。」不過一間學校舉辦畢業旅行，背後其實暗藏了許多困難。2023年因有北部學校畢業旅行3天2夜收費達8200元，引起外界高度關注，當時高雄中學校長莊福泰跳出來發聲，認為影響畢業旅行價格的原因眾多，他也羅列籌備畢旅的難處，包括預算問題、老師辛苦、行程安排困難等皆是。莊福泰當時說到，，且畢旅都得經過一定程序招標，大部分學校為了學生著想，都想壓低價格又不能不考慮行程品質。其中，最辛苦的則是帶隊老師，一路上都得注意學生安全，感嘆「台灣社會需要的是關心學校讓教育更好，先了解問題所在再下批評」。當時這篇文廣受眾多台灣人讚賞，認為舉辦或不舉辦畢旅的背後有太多一言難盡的困難點。