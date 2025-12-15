我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jvcki Wai在社群曬出自己全身都是傷的照片，指控前男友家暴。（圖／@jvckiwai IG）

韓國饒舌女歌手Jvcki Wai日前在社群指控前男友KC Label製作人Bangdal對自己家暴，她曬出自己全身都是瘀青、傷痕的照片，並且透露對方曾經把自己軟禁在家中，忍無可忍的她最終決定公開一切，「唯有如此，我才能真正結束這段關係」，事後她坦言踢爆這一切後，對方就沒再傳訊息騷擾自己了。Jvcki Wai本月12日透過IG發文，表示自己被前男友Bangdal害得「連續兩週不能出門」，曬出自己臉上、雙腳都是瘀青的傷痕照片，疑似長期遭到另一半家暴，她透露自己會在社群公開這件事，是因為對方曾把自己軟禁在家，且分手後持續糾纏，「只有公開這些事，才能夠真的結束這段關係。」她坦言這些照片公開後，就沒再收到對方的訊息了。Jvcki Wai接著公開了來自對方的E-mail及語音訊息，為此Bangdal透過社群回擊，反駁女方的施暴指控，表示自己才是被攻擊的人，希望外界不要擅自對此事下定論。面對前男友的指控，Jvcki Wai昨日再次發文回應，仔細寫下兩人交往期間被Bangdal家暴的細節，同時承認自己曾經因為不堪長期遭受暴力而回擊，不過對方曾經軟禁自己、丟東西、阻止報警、勒自己脖子等行為，「大多時間中被精神暴力、肢體暴力的都是我。」Jvcki Wai透露，自己曾覺得事態嚴重而報警，並且向經紀公司反應狀況，不過對方卻以毀掉事業、自殘等行為作為要挾，使得自己長期生活在恐懼下，現在她決定公開這件事，是為了避免有其他人和自己一樣活在地獄中，「就算形象受損、失去工作，我只想活下去，結束這關係。」Jvcki Wai和Bangdal曾在專輯《MOLLAK》合作，兩人今年還推出合作曲〈Spoil U〉，男方的才華曾在「2025韓國嘻哈大獎」中被選為年度製作人，本次爆出家暴爭議，讓許多粉絲相當失望。