▲《如果我不曾見過太陽》由《想見你》團隊打造。（圖／翻攝自IG@hadinotseenthesun1225）

李淑楨在台劇《如果我不曾見過太陽》中演活殺人犯曾敬驊的媽媽，一次又一次地原諒酒醉家暴的老公，最後捧著兒子骨灰的模樣，令人心碎。李淑楨也在臉書分享拍這部戲的心得，意外揭露自己悲慘的童年，原來她就是從小受到父親暴力長大的孩子，就如同劇中的曾敬驊一樣。李淑楨說拿到劇本時，問了經紀人一句：「製作方知道我的童年，喔，不，是知道我的人生 ，所以才邀請我出演的嗎？」李淑楨提到小時候的她，就像劇中曾敬驊飾演的李壬耀一樣，時常面對家庭暴力、校園霸凌，她說：「小時候的我，曾經無數次請託我的母親，帶著我和哥哥離開父親，得到的是母親無數次溫柔地拒絕以及責罵。」有次她甚至報警，讓警察把爸爸抓走，結果卻被媽媽怒罵，還說她大逆不到，李淑楨說：「讓人最痛的，往往不是直接加害者，而是無意識的間接傷害。因為那是一種背叛，在最信任最仰賴最親密的情感上，生生撕裂的背叛。」即便已經過了40多年，李淑楨都還在修復內心創傷的路上，這時候遇到這樣的角色，無疑是要她從受害者，轉換成「理解加害者」，起初她認為太無理，太過勉強，無法理解，但透過信仰，她明白這個角色找上她，或許是必然，「現在逃了，便很難幸福地站在陽光下。於是我接了、演了、現在播了。」李淑楨不諱言，即便戲正在熱播中，但她也沒有很認真看：「看的時候哭了，為真人李淑楨哭，為演員李淑楨哭，更為兩個『李母』哭。」她想到第一次見到主創團隊時，她也哭了，也不確定、不敢問導演，有沒有做到角色需求，就是很努力的演。她回憶，每次拍完被毆打的戲，回家後多少帶著傷痕，但心裡卻很平靜，「因為，職業演員李淑楨沒有任何保留，也因為，真人李淑楨透過這些傷，對於母親有更多一分理解。」她也希望，透過這部戲劇，能讓更多陰暗中的情懷，得到往光明前進的力量。