網紅家寧的妹妹張家芸因為幫媽媽曾淑惠找人頭員工逃漏稅，今年4月起限制出境，她向法院聲稱工作有出國需求，並附上電子郵件佐證，反而弄巧成拙，法官發現張家芸打算出國工作、可能滯留境外，加上張家芸之前22個月入出境30多次，可認定她有長期在國外生活的能力，駁回限制出境的聲請，並在12月8日裁定延長限制出境到明年8月。
張家芸因協助曾淑惠逃漏稅、涉犯稅捐稽徵法，今年4月21日遭搜索約談，以5萬元交保、限制出境8個月；曾淑惠則是20萬元交保，也遭到限制出境、出海。
張家芸曾在10月份聲請解除限制出境，主張每次開庭都配合應訊，從未萌生逃亡動機，而且從偵查期間就坦承犯行，犯後態度良好，沒有繼續限制出境的必要；最近因「業務需求」必須親自出國，無法以視訊方式或者讓別人代為處理，請法院撤銷限制出境、出海的處分，再不然可單次解除。
合議庭駁回理由是，張家芸聲稱有出國工作的需求，但從她提供的電子郵件擷圖看不出所謂的業務內容是什麼，也看不出需要張家芸親自前往的必要性與急迫性，從郵件內容研判，反而可證明張家芸可能去國外公司任職，有滯留國外的風險。
新北地院指出，張家芸犯罪嫌疑重大，協助母親逃漏稅的金額可觀，足以認定她有能力長期停留在國外，而且依據入出境資料，張家芸自2023年7月到2025年4月遭限制出境前，頻繁出入境超過30次，加上本案受到社會矚目的程度，張家芸可能會棄保潛逃海外以規避刑責，有逃亡之虞，因此駁回她的聲請。
張家芸與曾淑惠限制出境到12月20日期滿，法院審酌兩人資力可觀、罪嫌重大，被訴罪名的法定刑責「均難謂輕微」，曾淑惠又否認絕大部分犯行，有趨吉避凶而逃亡的可能，所以裁定延長8個月。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
張家芸曾在10月份聲請解除限制出境，主張每次開庭都配合應訊，從未萌生逃亡動機，而且從偵查期間就坦承犯行，犯後態度良好，沒有繼續限制出境的必要；最近因「業務需求」必須親自出國，無法以視訊方式或者讓別人代為處理，請法院撤銷限制出境、出海的處分，再不然可單次解除。
合議庭駁回理由是，張家芸聲稱有出國工作的需求，但從她提供的電子郵件擷圖看不出所謂的業務內容是什麼，也看不出需要張家芸親自前往的必要性與急迫性，從郵件內容研判，反而可證明張家芸可能去國外公司任職，有滯留國外的風險。
新北地院指出，張家芸犯罪嫌疑重大，協助母親逃漏稅的金額可觀，足以認定她有能力長期停留在國外，而且依據入出境資料，張家芸自2023年7月到2025年4月遭限制出境前，頻繁出入境超過30次，加上本案受到社會矚目的程度，張家芸可能會棄保潛逃海外以規避刑責，有逃亡之虞，因此駁回她的聲請。
張家芸與曾淑惠限制出境到12月20日期滿，法院審酌兩人資力可觀、罪嫌重大，被訴罪名的法定刑責「均難謂輕微」，曾淑惠又否認絕大部分犯行，有趨吉避凶而逃亡的可能，所以裁定延長8個月。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。