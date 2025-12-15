我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅家寧的妹妹張家芸因為幫媽媽曾淑惠找人頭員工逃漏稅，今年4月起限制出境，張家芸因協助曾淑惠逃漏稅、涉犯稅捐稽徵法，今年4月21日遭搜索約談，以5萬元交保、限制出境8個月；曾淑惠則是20萬元交保，也遭到限制出境、出海。張家芸曾在10月份聲請解除限制出境，主張，而且從偵查期間就坦承犯行，犯後態度良好，沒有繼續限制出境的必要；最近因「」必須親自出國，無法以視訊方式或者讓別人代為處理，請法院撤銷限制出境、出海的處分，再不然可單次解除。合議庭駁回理由是，張家芸聲稱有出國工作的需求，但從新北地院指出，張家芸犯罪嫌疑重大，協助母親逃漏稅的金額可觀，足以認定她有能力長期停留在國外，而且依據入出境資料，，加上本案受到社會矚目的程度，張家芸可能會棄保潛逃海外以規避刑責，有逃亡之虞，因此駁回她的聲請。張家芸與曾淑惠限制出境到12月20日期滿，法院審酌兩人資力可觀、罪嫌重大，，曾淑惠又否認絕大部分犯行，有趨吉避凶而逃亡的可能，所以裁定延長8個月。