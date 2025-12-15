我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德日前談及年金改革時，再次引用前總統馬英九於2013年的說法，形容當年的年金制度宛如「即將墜入懸崖的火車」；而馬英九今（15）日也以幽默方式回應，他分享了一張AI生成的棒球場圖片，自嘲「我還要救援幾次」，引發網友熱議。對此，前桃園市議員王浩宇則表示，已向WBC（World Baseball Classic，世界棒球經典賽）檢舉未經授權盜用LOGO跟圖片。對於卸任後仍一再被拉出來「救援」，馬英九今日在臉書分享一張AI生成的棒球場圖片，自嘲「我還要救援幾次」，展現對於頻頻被點名的無奈，畫面中只見他站在棒球場投手丘，身穿印有「MA」字樣的球衣，而休息區的教練則被設定為賴清德，並配上一句：「叫你上就上，還敢給我含扣！」圖片中的球場廣告看板，也被改成諷刺標語，包括「綠色執政，品質保證」、「百工百業標軍火」、「萬水千山種光電」等，而馬英九則被搭配對話，喊著：「我不要再當救援投手了⋯。」網友看了也留言調侃「馬前總統辛苦了！實際在位8年，加虛位在位18年！真的是憂國憂民的好總統」，也有人吐槽稱「你也常常叫陳水扁出來救援啊」。前桃園市議員王浩宇則轉發該貼文，稱已經向WBC檢舉，未經授權盜用LOGO跟圖片，並且反酸回去：「馬英九好意思，說一直被拿來救援。請問是誰救援他的633？誰讓股票從3000點變快要3萬？誰推動他所謂的年金改革？」