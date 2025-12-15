我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱議瑩表示，林浤澤就是前鎮小港的關鍵一席，相信有創新思維的林浤澤，一定能為地方帶來更好的改變。(圖／市議員參選人林浤澤辦公室提供)

▲林浤澤強調，市長支持邱議瑩，議員相挺林浤澤，高雄做伙一起拚、一起贏。(圖／市議員參選人林浤澤辦公室提供)

有最帥里長稱號的民進黨前鎮小港市議員參選人林浤澤14日在前鎮三天宮與市長參選人邱議瑩聯合舉行青年願景座談會，現場湧入超過千名群眾參與，名嘴鍾年晃、陳柏惟也現身站台助講。林浤澤呼籲市民鄉親，市長支持邱議瑩，議員力挺林浤澤，讓高雄繼續繁榮、市民有更好的生活。邱議瑩表示，林浤澤是自己的學弟，也是飛盤國手，從議員助理做起，也選上里長累積基層經驗。自己長期觀察下來，林浤澤認真、負責、有熱情，積極、努力、有願景，是非常難得的青年人才。邱議瑩說，2026年是關鍵的一年，不只是要拜託市民，市長支持邱議瑩，延續陳其邁的好政績，議會也要讓民進黨過半，林浤澤就是前鎮小港的關鍵一席，相信有創新思維的林浤澤，一定能為地方帶來更好的改變。林浤澤說，針對前鎮小港的未來，自己已擬定好「五力政見」，分別透過區域發展、長照醫療、交通建設、教育創新、運動文化五大方向，提出具體願景。林浤澤進一步說，五力的「再生力」，爭取資源活化舊港區；「守護力」，完善長照體系照顧在地長輩；「行動力」，打造人本交通提升安全環境；「創造力」，加強語文教育也增進AI能力；「活動力」，推廣全齡運動文化。林浤澤強調，市長支持邱議瑩，議員相挺林浤澤，高雄做伙一起拚、一起贏。