我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、政治獻金案等，一審進入尾聲，今（15日）起連續8個工作天將密集進行言詞辯論，全程錄影錄音並於宣判5日內公開。今（15日）由檢察官打頭陣，於下午開庭時針對210萬政治獻金做出相關說明。更意外爆出，當時沈慶京請張志澄找7個「人頭」各捐30萬時，其中一名女員工因擔心回拒，還遭到沈慶京「親自問候」。檢察官今（15日）下午開庭針對政治獻金210萬部分做出說明，強調柯文哲稱2月20日和沈慶京會面一事，僅交談沈慶京的「風花雪月」難以認同。指出京華城方面對於會前的時間軸，於2月18日先找彭振聲談論京華城案，而後由陳俊源準備資料、朱亞虎負責牽線以及拜會北市府，最終由沈慶京親自和柯文哲會面。關鍵人物之一的朱亞虎，於開庭時曾表示，他認為兩人一定有談論京華城，「他們不談京華城要談什麼？」同年3月23日，沈慶京於辦公室指示張志澄找7人各出30萬並以個人名義捐贈給民眾黨，作為「人頭」再由公司補回金額。對此，在準備程序時，法官曾詢問朱亞虎是否因為認同政治理念，才會捐210萬給民眾黨，朱亞虎否認，「大部分人根本不知道在做什麼。」其中，7人之一的劉芷安第一時間因有顧慮拒絕，還遭到沈慶京「親自問候」，沈慶京表示年輕人應該會喜歡民眾黨，且捐錢還可以抵稅。而劉芷安雖表明自己對政治沒興趣，但仍因擔心丟失工作最終選擇捐錢。