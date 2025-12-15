我是廣告 請繼續往下閱讀

雲端與AI算力需求急速升溫，甲骨文（Oracle）近期在資料中心動作明顯加速。外媒報導指出，甲骨文在截至11月的最近一季內，新敲定約1500億美元的資料中心租賃承諾，被解讀為在替已談妥的雲端服務合約提前鋪路，其中就包括與OpenAI相關的合作案。根據科技新聞網站The Information說法，甲骨文是在上週稍晚向主管機關提交的文件中，揭露最新租賃承諾規模。申報內容顯示，截至11月30日，甲骨文尚未反映在資產負債表，但將自現在起一路延伸至2028會計年度起陸續生效的租賃承諾合計高達2480億美元，且「幾乎全部」與資料中心與雲端運算量能的安排有關。從趨勢來看，甲骨文近幾季的承諾金額呈現跳躍式上升。資料顯示，5月時，甲骨文新增租賃承諾僅434億美元，但在8月31日時回報的新增租賃承諾為998億美元。除了租賃承諾之外，甲骨文的訂單能見度也同步放大，截至11月的最新數字，甲骨文客戶合約承諾總額達5230億美元，且履約期間多超過五年。公司並表示，其中約10%預計會在未來12個月內認列為營收，另有65%將在接下來五年內逐步反映在營收上。