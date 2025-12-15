我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席捲入京華城容積率弊案及政治獻金案，延燒至今獲得外界關注。一審最終階段今（15日）起將於台北地院密集進行言詞辯論。今（15日）檢方先針對京華城案作出説明，對於柯文哲及沈慶京於109年2月20日當天是否只談了沈慶京的個人情史，檢方提出疑慮並認為雙方一定有談及京華城案，且有討論可用形式合法的方式來捐政治獻金。柯文哲於109年2月20日和沈慶京密會結束後，於黃景茂的行事曆上多了一個「晨會會前會—京華城專案（不公開）」的行程，且2月25日陳俊源向朱亞虎拿到會議結論，且由市長秘書提供。檢方認為，已間接證實了2月21日確實有召開晨會。而擔任重要人物之一的朱亞虎表示，雙方必定存在對價關係，且當時560%已通過，沈慶京為了未來的120284樓地板面積，想用最快的手段爭取，「於法有據、順其自然、昭然若揭」，況且當時為敏感時機，怎麼會挑在有疑慮的時間捐錢。檢方指出，朱亞虎以及陳俊源的證詞均指向一件事，而就是沈慶京「左手請托，右手捐錢」。事後，朱亞虎傳訊息給民眾黨相關重要人物，包括李文宗、張哲揚以及蔡壁如，訊息內容提及「小沈十分小氣的捐210萬（7人、依規每人30），我領他薪水必須依他的命令做事、弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在以後任何事來麻煩您來做。」等語，李文宗於收到訊息4天後回覆：「市長和我們都心存感激。」張哲揚表明自己休假，至於蔡壁如則是直接不讀不回。