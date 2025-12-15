夫妻買房很常為了一生只有一次的新青安或是稅務等考量，只登記其中一人的名字，但是又會擔心另一半把房子偷偷賣掉，御國地政士聯合事務所所長廖國甫表示，有辦法可以解決！可以辦理「預告登記」，未來另一半要賣房子之前，就必須得到「請求權人」同意，才能把房子賣掉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
怕房子被偷賣　地政士推預告登記

御國地政士聯合事務所所長廖國甫在臉書粉專上傳影片表示，如果房子登記在丈夫名下，妻子又怕丈夫把房子偷偷賣掉，妻子可以去辦理「預告登記」，如果以後丈夫想要偷賣房子，沒有經過請求權人、也就是妻子同意的話，就沒有辦法單獨把房子賣掉，也不能做抵押、貸款等處分房子的行為。

不過廖國甫也提醒，「預告登記」只有防止所有權人做處分的動作，沒有實際的處分權利，所以妻子只能透過預告登記做防範，但是沒有辦法代為管理這個不動產。

▲夫妻共同出資買房若登記在一方名下，另一方可去申請預告登記自保。（圖／NOWnews資料照片）
▲「預告登記」只有防止所有權人做處分的動作，沒有實際的處分權利。（圖／NOWNEWS資料照片）
如果想要讓妻子有實際權力，可以管理處分不動產的話，就需要辦理「信託登記」，廖國甫指出，信託登記就是妻子可以代為管理丈夫的房子，所以需要把房子過戶給妻子，要把產權移轉給妻子，等到妻子取得信託登記之後，就可以幫丈夫管理處分這個不動產，未來丈夫想要把房子做增貸等動作的話，需要把信託登記的狀態處理掉才可以做，

預告登記、信託登記差在哪？

預告登記 限制處分行為 防止不動產被所有權人變賣、贈與、借款等。
信託登記 控制處分行為 信託期間，把不動產所有權轉移給受託人，受託人可以依信託契約管理不動產。
資料來源：御國地政士聯合事務所所長廖國甫

相關新聞

申請「重購退稅」被打槍！國稅局抓包有出租過　地政士揭可能原因

買房登記誰的名？情侶、夫妻「共同持有」要注意：換屋房貸全卡住

這輩子最後悔！她跟男友一起買預售屋卻分手了　專業代書給2解法

合資買房不後悔！七夕不「婚」頭戀愛腦　專家傳授情侶購屋全攻略