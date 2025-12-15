夫妻買房很常為了一生只有一次的新青安或是稅務等考量，只登記其中一人的名字，但是又會擔心另一半把房子偷偷賣掉，御國地政士聯合事務所所長廖國甫表示，有辦法可以解決！可以辦理「預告登記」，未來另一半要賣房子之前，就必須得到「請求權人」同意，才能把房子賣掉。
怕房子被偷賣 地政士推預告登記
御國地政士聯合事務所所長廖國甫在臉書粉專上傳影片表示，如果房子登記在丈夫名下，妻子又怕丈夫把房子偷偷賣掉，妻子可以去辦理「預告登記」，如果以後丈夫想要偷賣房子，沒有經過請求權人、也就是妻子同意的話，就沒有辦法單獨把房子賣掉，也不能做抵押、貸款等處分房子的行為。
不過廖國甫也提醒，「預告登記」只有防止所有權人做處分的動作，沒有實際的處分權利，所以妻子只能透過預告登記做防範，但是沒有辦法代為管理這個不動產。
如果想要讓妻子有實際權力，可以管理處分不動產的話，就需要辦理「信託登記」，廖國甫指出，信託登記就是妻子可以代為管理丈夫的房子，所以需要把房子過戶給妻子，要把產權移轉給妻子，等到妻子取得信託登記之後，就可以幫丈夫管理處分這個不動產，未來丈夫想要把房子做增貸等動作的話，需要把信託登記的狀態處理掉才可以做，
預告登記、信託登記差在哪？
資料來源：御國地政士聯合事務所所長廖國甫
我是廣告 請繼續往下閱讀
御國地政士聯合事務所所長廖國甫在臉書粉專上傳影片表示，如果房子登記在丈夫名下，妻子又怕丈夫把房子偷偷賣掉，妻子可以去辦理「預告登記」，如果以後丈夫想要偷賣房子，沒有經過請求權人、也就是妻子同意的話，就沒有辦法單獨把房子賣掉，也不能做抵押、貸款等處分房子的行為。
不過廖國甫也提醒，「預告登記」只有防止所有權人做處分的動作，沒有實際的處分權利，所以妻子只能透過預告登記做防範，但是沒有辦法代為管理這個不動產。
預告登記、信託登記差在哪？
|預告登記
|限制處分行為
|防止不動產被所有權人變賣、贈與、借款等。
|信託登記
|控制處分行為
|信託期間，把不動產所有權轉移給受託人，受託人可以依信託契約管理不動產。