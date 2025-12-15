我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《阿凡達：火與燼》（如圖）即將在全台各大上映，有全新視覺體驗，備受觀眾期待，票房深受矚目。（圖／二十世紀影業提供）

▲詹姆斯卡麥隆執導的《鐵達尼號》，曾有破紀錄的兩億美元天價成本，最後卻成功在全球大狂賣。（圖／摘自IMDb）

▲《阿凡達：火與燼》導演詹姆斯卡麥隆（左）在中國首映會上與中文版配音章子怡（右）開心交談。（圖／摘自微博）

全球矚目的《阿凡達：火與燼》即將在12月17日上映，作品前2部的成功，再次證明導演詹姆斯卡麥隆是無可否認的「巨片之王」，每每重金砸下的驚人特效場面，再次讓觀眾得到視聽的最高享受。《阿凡達》系列之前，他則以《鐵達尼號》創下票房紀錄，還曾打造出《魔鬼終結者》令人難忘的特效場面，在歐美導演之中罕有匹敵。71歲的詹姆斯卡麥隆其實是加拿大人，在成為導演之前寫過劇本、也做過特效人員，因此以這兩樣長才打出在好萊塢的璀璨生涯。《魔鬼終結者》系列最受好評的第1、2集都是他編導，第2集的液態金屬人特效讓觀眾大開眼界，也囊括奧斯卡多項技術獎，票房橫掃全球。《鐵達尼號》復原巨輪的壯觀場面，讓片子再一次征服全球觀眾與奧斯卡，有不少人為了大氣派的場面一再進戲院。詹姆斯卡麥隆的名字幾乎等於「巨片」的保證，他喜歡拍大場面、挑戰高難度的特效，而這些都很花錢，所以過去一直有「超支」、「惹怒電影公司」的事件發生，而他最厲害的是，就算片子成本再巨大，因為觀眾實在太著迷、一看再看，最後不但沒賠還大賺。《鐵達尼號》就是個經典的例子，不同於華人講「遇水則發」，好萊塢影片常常「遇水必垮」，《水世界》、《割喉島》等都是著名的大成本、水上主題卻沒賺錢甚至虧損的案例，《鐵達尼號》那時拍到創下兩億美元天價成本紀錄，各方也都一片看衰，甚至福斯還得找派拉蒙一起進來出資、分攤風險，結果壯觀的場面與浪漫的愛情，老少男女觀眾一網打盡，全球各地賣破紀錄。當詹姆斯卡麥隆在奧斯卡頒獎典禮上以《鐵達尼號》成為最佳導演得主，曾經對著觀眾高喊片中經典台詞：「我是世界之王！」那時看來也確實不為過，沒想到這部片之後他就超過10年沒拍劇情長片，然後才推出一部成本比《鐵達尼號》更高、主要角色還都是全身塗成藍色、根本看不太出本來樣貌的《阿凡達》，上映前也是不乏質疑，上映後再次刷新票房紀錄。對於《阿凡達》，詹姆斯卡麥隆表示是自己設想了多年的故事，也有心要至少拍個5集，目前要上映的《阿凡達：火與燼》是第3集，下一集的部分情節已經拍完，可是這系列的後製過程艱難，也很花錢，他希望觀眾能夠多多支持，只要第3集仍大賣，第4集的推出就不會成問題。