台中銀行公告，將自115年1月1日起，將限制每人信用卡總持有張數上限為三張，但世界卡、附卡不列入張數計算，若為既有卡友權益則不受影響，且未來如遇換卡或補發卡，仍不受三張上限的限制，不過若於新制施行後，停用任一信用卡，則其信用卡總持有張數上限將以三張為限，日後不得再申辦新卡。台中銀行基於風險控管考量說明，宣布既有持有超過三張信用卡者不溯及既往，如在115年1月1日前已持有超過三張信用卡（不含世界卡及附卡），未來如遇換卡或補發卡，仍不受「三張上限」之限制；若持卡人於115年1月1日後停用任一信用卡，則其信用卡總持有張數上限將以三張為限，日後不得再申辦新卡。台中銀行也在官網上，針對新制進行舉例說明：範例１：持卡人Ａ於115年1月1日前持有本行四張信用卡（不含世界卡及附卡）。115年1月1日後，Ａ停用其中一張信用卡，因115年1月1日起總持有張數上限為三張，故Ａ日後不得再申辦新卡。範例２：持卡人Ｂ於115年1月1日前持有本行四張信用卡（不含世界卡及附卡）。115年1月1日後，Ｂ的其中一張信用卡因毀損換卡，不受總持有張數上限為三張之限制。範例３：持卡人Ｃ於115年1月1日前持有本行三張信用卡（不含世界卡及附卡）。115年1月1日後，Ｃ另申辦本行世界卡，因世界卡不列入總持有張數計算，故可正常核發。範例４：持卡人Ｄ於115年1月1日前持有三張信用卡。115年1月1日後Ｄ另申請信用卡（非世界卡或附卡），因115年1月1日起總持有張數上限為三張，故該申請不予受理。