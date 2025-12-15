我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕今主持「台中Hi8全城開趴」活動發布記者會，宣布推出8項跨局處指標型活動，從歲末一直玩到明年元宵節，打造台中成為節慶首選城市。市議會民進黨團總召周永鴻批評，市府把例行活動、演唱會湊在一起，再加碼抽總統套房，硬把購物節延到明年2月，好把民眾本來就會花的錢納入業績，根本是「肖想抽獎治百病」！他呼籲盧市府放下噱頭迷思，好好學習如何優化城市體驗與商業連結。盧秀燕今（15）日宣布，為搶攻年末觀光人潮與商機，台中歲末年初推出8項跨局處指標型活動，從綠美圖開幕系列活動、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、頑童演唱會、跨年、元旦國旗趴、中台灣燈會，打造台中成為節慶首選城市，並以「Hi」象徵台中向所有市民與旅客熱情招手，邀請全國民眾到台中感受城市魅力，一路玩到明年燈會。盧秀燕說，市府串連8大盛典，拚經濟搶過年商機，讓台中成為全國最好玩、最有禮、最大獎的地方，過年最大禮有百萬現金、百萬汽車，還有8大旅館的總統套房，讓台中好看、好吃、好買、好住、好逛、好行。民進黨台中市議員周永鴻卻批評，「全城開趴」只是把例行活動、演唱會和購物節加在一起，再加碼抽總統套房，乍聽熱鬧，但看過高雄的「演唱會經濟學」，就知道台中缺的不是活動，而是有謀略的市府。周永鴻說，高雄用「戰略」留人，憑票根換夜市券、住宿方案，讓歌迷願意留宿、在地商家雨露均霑；台中卻只想靠「運氣」留人，從購物節、鍋烤節到「全城開趴」都在推抽獎，除了極少數中獎幸運兒，缺乏實質誘因讓遊客留在商圈消費，對基層經濟幫助非常有限。周永鴻批評，市府以衝刺慶典經濟為由，硬是把購物節延到明年2月，明顯想把民眾過年本來就會花的錢納入業績，根本無法真實反映經濟成效，加碼獎金的預算來源也沒說清楚。他呼籲盧市府不要「肖想抽獎治百病」，應放下噱頭迷思，學習優化城市體驗與商業連結，讓遊客更願意消費、住宿，把人潮真正變錢潮，才是打造「慶典經濟」的正確方式。