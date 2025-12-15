日本首相高市早苗「台灣有事」的言論影響仍在延燒！昨（14）日，武士道《BanG Dream!》系列真人女子樂團 Ave Mujica 於東京舉辦演唱會，沒想到演唱會途中竟出現「中文飆罵高市早苗」的吼叫聲，現場畫面曝光後，也讓大批日本粉絲再也忍不下去，痛批這些來自外國的粉絲「極度失禮，完全不懂得讀空氣！」
Ave Mujica 演唱會遇中文鬧場吼叫！現場畫面曝光
日本武士道公司（Bushiroad）旗下《BanG Dream!》遊戲系列衍伸的真人女子樂團 Ave Mujica，昨（14）日在東京國際論壇 A 廳舉辦第六場獨立演唱會「Ulterius Procedere」，現場門票早早銷售一空。90 分鐘的演唱會共嗨唱 17 首歌曲，其中還包含 2 首全新曲目，而線上付費直播也吸引不少無法親臨現場的粉絲觀看。
不過，在昨日的演唱會上，正當現場燈光全暗、準備進入下一首歌曲時，突然有一名男粉絲開口用中文飆罵「日本首相高市早苗」，下一秒現場瞬間傳出零星哄笑聲，甚至還有人鼓掌，也有日本粉絲忍無可忍，直接高喊「うるさい」（吵死了）回嗆。
這段飆罵過程也全程透過直播被記錄下來。演唱會結束後，隨即引發大量日本粉絲在社群上痛批：「表演時大聲喊叫的人真的是最糟的，完全不懂得讀空氣，無法理解情況，毫無禮節，對表演者和周圍觀眾都非常失禮」、「像猴子一樣亂叫」，也有其他國家的粉絲搖頭直言：「我當時在直播上觀看，聽到中間的喊叫聲嚇了一跳，真的很丟臉。」
資料來源：X@whyyoutouzhele
