▲品牌提醒旅人出遊可自備拋棄式浴巾，兼顧便利與衛生考量。（圖／翻攝畫面）

隨著旅遊回溫，不少民眾開始重視「旅行中的個人衛生」，一次性衛生用品需求明顯增加，包含旅行浴巾、免洗衣物、可替換式貼身用品等皆呈現成長趨勢。業者指出，消費者購買動機多與「避免使用陌生環境的貼身用品」等因素有關。此外又以單入包裝、乾淨、可即棄的商品在旅遊季特別受到青睞。原本在疫情期間負責醫療不織布生產、曾是「口罩國家隊」的 Sofära，近期推出以無塵室製程、單入密封為特色的旅行用一次性浴巾，吸引市場關注。Sofära代表指出，把醫療級製程延伸到生活用品，是希望提供旅客不同於一般飯店備品的選擇。浴巾爆紅後，Sofära再推旅行新品「絲芙敏敏免洗內褲」。 許多人一聽「免洗褲」就以為是紙質、不透氣。品牌主理人Kasley 解釋，這款採用光子抗菌處理、EO滅菌與紫外線照射等多道衛生處理製程，且布料柔滑有彈性，像絲質內衣一樣舒適，實際摸過才知道完全不同。「很多女生出外旅行手洗內褲，但潮濕環境容易滋生黴菌。我們希望旅程中，一天一件，不只方便，還能兼顧安心地保護自己。」在旅遊衛生意識提高的情況下，從毛巾、床品到貼身衣物，越來越多旅客開始自備用品作為額外安心選擇。Kasley指出，避免潮濕、保持乾燥依然是降低不適風險的基本原則，而選擇適合的旅用產品，也能在旅途中多加一份安心感。Kasley 強調，每件免洗褲都經過EO滅菌，包裝上設計有滅菌條顯示滅菌狀態，消費者一眼就能確認衛生狀態。「不只是為了方便，也是不確定環境下的一種衛生選擇。」