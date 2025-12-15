我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案今日下午辯論程序由台北地檢署檢察官針對柯文哲涉嫌收賄進行論告，檢方認定柯文哲隨身硬碟中的Excel檔「工作簿」是收受政商名流款項的帳冊，並將「小沈1500」解讀為沈慶京行賄柯文哲1500萬元，自從消息曝光後，不少網友諷刺為「」（在Excel輸入數字即等同付款），並不足以代表行收賄的證據，北檢也注意到這些酸言酸語，在辯論庭上對此回應「」，因為工作簿檔案確實是他記帳所用。京華城案，認定行收賄的關鍵證據是扣案行動硬碟中名為「工作簿」的Excel檔第12列，打著「」。今年6月勘驗硬碟時，柯文哲辯護律師蕭奕弘表示，柯文哲沒印象看過「工作簿」的Excel表，對於硬碟檔案的作者、存檔者顯示為「wen」，蕭奕弘說這只代表「電腦名稱」，無法證明就是柯文哲本人製作檔案。北檢公訴主任林俊廷今天開庭時，出示林俊廷闡釋「工作簿」其他筆記錄，經傳喚相關證人都已證實，如果有填上數字即表示有捐款，數字欄位空白（例如「黃崇仁、辦公室開辦、經理人譚仲民」未填數字，黃崇仁、譚仲民都證稱沒給柯文哲錢），代表沒收到錢。林俊廷說，依據辯論順序，明天下午才輪到被告答辯，今天柯文哲在庭上並無陳述的機會，他在檢方論告結束後受訪回應，法庭上應該講事實、證據，而非用臆測編故事。