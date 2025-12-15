我是廣告 請繼續往下閱讀

昇達科因股價近期波動幅度偏大，依櫃買中心要求公告最新自結財報，11月單月營收達2.85億元、年增48%，改寫歷史單月新高；稅後純益8600萬元，相較去年同期7300萬元，年增18%，每股純益約1.3元、年增13%，獲利表現明顯升溫。昇達科11月單月EPS已接近第3季單季EPS 1.33元。第3季營收4.84億元、年減24%，稅後純益8800萬元、每股純益1.33元。昇達科近年深耕衛星應用，公司先前亦提到，低軌衛星在手訂單約10億元，對第4季至2026年展望偏樂觀，並預估2026年低軌衛星營收貢獻至少倍增。除既有低軌衛星業務外，昇達科也持續關注太空AI中心、太空太陽能等新應用趨勢。昇達科15日股價收在628元，自11月12日放量漲停以來，已經大漲48%。