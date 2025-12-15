西洋流行樂天后Lady Gaga（女神卡卡）演唱會發生意外，她日前在澳洲雪梨雅高體育場（Accor Stadium）舉行「The Mayhem Ball」巡演時，因現場突降豪雨導致舞台濕滑，一名舞者在演出時不慎滑倒摔下舞台。Lady Gaga見狀立刻停止唱歌，衝到前方關心舞者，不停詢問：「你還好嗎？」影片曝光後引發粉絲熱議，大家也紛紛留言稱讚Lady Gaga人美心善。
Lady Gaga演唱會突暫停 舞者滑倒摔下台
這起意外發生在當地時間12日晚上，當時Lady Gaga正演唱歌曲〈Garden of Eden〉，舞者們在被雨水打濕的舞台跑道上跳舞時，其中一人突然腳步不穩，打滑後瞬間失去平衡，跌下舞台。現場影片顯示，意外發生後全場一陣驚呼，氣氛相當緊張。
Lady Gaga見狀也立刻衝向舞台前方，並一邊揮手大喊「停下來」，示意主控台先暫停演出，其他舞者與工作人員也迅速上前協助。Lady Gaga當下看到舞者沒事後，先是透過麥克風安撫現場歌迷，要大家稍等一下，接著又親自下台，給予跌倒的舞者一個擁抱，並且不停用溫柔的語氣關心詢問：「你還好嗎？」
Lady Gaga二次中斷演出 讓舞者都去換鞋
所幸當時舞台不高，舞者跌倒後並無大礙，演唱會才繼續進行。但後來貼心的Lady Gaga發現舞台實在太濕滑，又二度暫停表演，讓舞者都去換上抓地力更高的鞋子後，她才繼續演出。事後，該名跌倒的舞者也透過自己的社群平台向外界報平安，表示自己沒事，並寫下：「很開心能完成今年最後一場演出」。
而整起意外事故都被錄了下來，影片在X上掀起討論，粉絲見狀紛紛留言稱讚女神，「妳是如此的善良又溫柔」、「希望意外不要再發生」、「Lady Gaga也要注意安全，難道現場沒有雨棚嗎？」
Lady Gaga巡演狀況多！襲擊亞莉安娜男子也去現場
除了這起舞台事故外，Lady Gaga上週在澳洲昆士蘭的桑科普體育場（Suncorp Stadium）開唱前，現場也有意外狀況發生，一名爭議人士被保鑣請出場外。此人曾在紅毯上襲擊歌手亞莉安娜（Ariana Grande），因此被各大明星的保鑣列入黑名單，怎料他突然出現在Lady Gaga演唱會上，出於安全考量，保鑣只能請他離開。
畫面來源：X@MayhemBallTour
我是廣告 請繼續往下閱讀
這起意外發生在當地時間12日晚上，當時Lady Gaga正演唱歌曲〈Garden of Eden〉，舞者們在被雨水打濕的舞台跑道上跳舞時，其中一人突然腳步不穩，打滑後瞬間失去平衡，跌下舞台。現場影片顯示，意外發生後全場一陣驚呼，氣氛相當緊張。
Lady Gaga見狀也立刻衝向舞台前方，並一邊揮手大喊「停下來」，示意主控台先暫停演出，其他舞者與工作人員也迅速上前協助。Lady Gaga當下看到舞者沒事後，先是透過麥克風安撫現場歌迷，要大家稍等一下，接著又親自下台，給予跌倒的舞者一個擁抱，並且不停用溫柔的語氣關心詢問：「你還好嗎？」
所幸當時舞台不高，舞者跌倒後並無大礙，演唱會才繼續進行。但後來貼心的Lady Gaga發現舞台實在太濕滑，又二度暫停表演，讓舞者都去換上抓地力更高的鞋子後，她才繼續演出。事後，該名跌倒的舞者也透過自己的社群平台向外界報平安，表示自己沒事，並寫下：「很開心能完成今年最後一場演出」。
而整起意外事故都被錄了下來，影片在X上掀起討論，粉絲見狀紛紛留言稱讚女神，「妳是如此的善良又溫柔」、「希望意外不要再發生」、「Lady Gaga也要注意安全，難道現場沒有雨棚嗎？」
Lady Gaga巡演狀況多！襲擊亞莉安娜男子也去現場
除了這起舞台事故外，Lady Gaga上週在澳洲昆士蘭的桑科普體育場（Suncorp Stadium）開唱前，現場也有意外狀況發生，一名爭議人士被保鑣請出場外。此人曾在紅毯上襲擊歌手亞莉安娜（Ariana Grande），因此被各大明星的保鑣列入黑名單，怎料他突然出現在Lady Gaga演唱會上，出於安全考量，保鑣只能請他離開。
畫面來源：X@MayhemBallTour