新北地檢署偵破一起重大洗錢案件。欣福益行銷投資股份有限公司陳姓負責人，涉嫌以租用行動整鈔機方式，將鉅額來源不明現金轉換為帳戶資金後再轉匯海外，藉此規避金流監管，洗錢金額高達52億3893萬餘元。檢方偵查終結，依《洗錢防制法》特殊洗錢罪將陳男起訴，並建請法院量處有期徒刑5年，併科5000萬元罰金。檢方指出，陳姓負責人自2024年3月起至2025年8月間，陸續收受與其收入顯不相當、且無合理來源的鉅額現金，總額超過52億元。陳男以公司名義承租行動整鈔機，將現金置入機內後，再透過相關帳務操作，將等額資金匯入其指定帳戶，隨即轉匯至國外，藉此規避洗錢防制法對於大額通貨交易及可疑金流須通報的規定。全案源於檢調單位接獲可疑交易通報後展開追查，由檢察官指揮警方深入調查異常金流。警方於2025年10月及11月間分別發動兩波搜索行動，拘提陳姓負責人到案，並查扣新台幣1千餘萬元現金，以及位於台北市大安區等3處不動產。檢方認為，陳男到案後否認犯行，對於案情供述避重就輕，且有湮滅相關物證之情形，所涉洗錢金額龐大，已對金融秩序造成重大危害，並影響我國國際形象，因此具體向法院建請從重量刑，以昭公信。