▲以26名青少年羽球選手進行實驗，隨機分為訓練組與對照組，結果顯示接受ADRRPs訓練的選手，在聚散靈活度與調節靈活度平均反應時間縮短約8%。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲洪啟庭表示，當運動中的人類想清楚看出輕移動的物體物體時，動態視力與動態立體感，就相當重要，但是過往國內學者與選手們，都不重視這問題。（圖／洪啟庭醫師提供）

大谷翔平投出的球種經由旋轉稜鏡視覺訓練儀訓練可以在短時間內在打者腦部判定大概是那種球，也就是說一般球從投手丘到本壘板僅1.4秒，未來可以透過旋轉稜鏡視覺訓練儀讓選手有更充足的時間反應。前海軍總醫院副院長洪啟庭與中台科技大學健康科學院長黃宣瑜合作研發「自動雙旋轉稜鏡視覺訓練系統（ADRRPs）」，將可增快視覺反應速度8%。洪啟庭指出，美國大聯盟(MLB)的選秀，早就把這些兩項能力列為重點，棒球的直線運動速度最低也都130至150 km/h之間(是高速公路上紅紅斑馬警車追違規車的速度)，加上快速旋轉角度與橫縱向的位移，對攻方與守方都是考驗。而類似的球類競賽，尚包含桌球、羽球、籃球、足球、手球、排球、網球，都需眼、頭與四肢的反應，故國手除了本身的天份，還需要後天不斷練習。「自動雙旋轉稜鏡視覺訓練系統（ADRRPs）」。此儀器原理在透過能自動旋轉的雙稜鏡產生動態聚散刺激; 也可依訓練科目，自動調整訓練強度。換言之，ADRRPs 可精準模擬動態球路所引發的雙眼聚散與調節，彼此協同需求，這也是眼科醫師強調飛行員與駕駛必須擁有的超強「動態視力」與「動態立體感」的觀念。黃宣瑜等招募26名青少年羽球選手進行實驗，隨機分為訓練組與對照組，訓練組先接受15分鐘的智慧視覺訓練，隨後兩組均上場打羽球。結果顯示:接受ADRRPs訓練的選手，在聚散靈活度與調節靈活度皆有顯著提升，平均反應時間也縮短約8%，提升整體視覺偵測速度與動作協調能力，換言之受ADRRPs的短短時間後，羽球選手動態視覺和身體活動能力，均大幅進步。黃宣瑜表示：自動雙旋轉稜鏡視覺訓練系統（ADRRPs），不僅可用於運動員訓練，亦可延伸至學童視覺能力發展、專注力訓練及銀髮族視覺復能; 而對眼科疾病的聚焦問題與斜視等，有所協助。當然國人最期待明年2026年WBC世界棒球經典賽，即將開打，若入選國手也能提早且每天接受此訓練，在大幅提升動態視力與反應後，堅信對於日本隊中的超級巨星能投能打的大谷翔平，我國棒球選手也能充滿一決雌雄的勇氣，再度繼去年的棒球十二強後，再度風光發熱。