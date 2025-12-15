我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市北屯區今（15）日上午發生一起死亡車禍，一名就讀勤益科技大學的20歲劉姓男大生，上午騎乘黃牌大型重機行經廍子路時，疑似操作不慎，自撞路口護欄後連人帶車墜落橋下，傷重不治。事故發生在上午10時許，地點位於廍子路與仁友巷口一處彎道，劉男騎乘重機行經該路段時，不慎撞上護欄，摔落約一層樓高的橋下，現場機車嚴重毀損。救護人員到場時，劉男已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。警方調查發現，事故重機為劉男所有，但其並未持有合格大型重機駕照，屬於越級駕駛。全案將報請台中地檢署進行相驗，以釐清確切死因，詳細肇事原因仍待進一步調查。這個不幸的消息傳回校園，勤益科技大學對此表達深切哀悼。校方表示，已第一時間聯繫家屬致意，並請系辦協助關懷慰問，協助辦理學生平安保險理賠、學產基金及相關急難救助事宜。校方也指出，將由系辦公室、導師及系輔教官持續關心後續處理情形，並由諮商輔導組評估是否針對劉生所屬班級，實施生命教育或團體輔導，以協助同學調適情緒。