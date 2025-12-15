「歡迎歐德到我家！」歷經十年成長蛻變，藝人廖盈婷迎來兒子「轉大人」階段。升上國中後，孩子不僅個性更成熟，學習需求也大幅提升，因此委請歐德設計師温家豪規劃改造，將原本繽紛童趣的城堡房，全面升級為沉穩敞亮、兼具收納與學習機能的青少年房。改造後成果，當然是「很滿意」。
笑稱是「歐德超級愛用者」的廖盈婷，從孩子的兒童房、攝影棚工作室，到辦公室安裝 RO 淨水器，「家裡幾乎每個角落都有歐德的身影」。現在孩子長大了，過去繽紛可愛的城堡房，讓國中生的兒子覺得「好害羞」，於是決定讓「空間一起升級」，這個任務當然非歐德莫屬。
這次改造以「結合舊櫃、功能升級、沉穩內斂、提高收納」為核心。原有的歐德系統櫃歷久彌新、堅固耐用，以環保永續為前提下，將新舊櫃巧妙整合再利用。閱讀區透過縮減舊衣櫃尺度，換來更大、更深的書桌檯面，適合親子共讀與討論；背板延續烤漆玻璃，可以書寫及張貼便條紙，融合木質、灰調、中性色，營造舒適溫暖的學習環境。
臥眠區則將原先的上下舖拆除後，重整配置。新增淺色系衣櫃與懸吊式設計，讓視覺更輕盈，下方抽屜搭配 L 型檯面，勾勒細緻的黑色線條，大幅提升衣物與雜物的收納，更巧妙形成床邊平台，讓原本的畸零角落轉化為實用區。
因應原天花板的高度落差，床鋪位置重新轉向，提升睡眠安全與舒適度，床頭牆結合層板櫃，透過前後層次與比例分割手法，搭配格柵與石紋打造全新亮點，並將原本已多處磨損的實木地板，更換為榮獲綠建材的Order floor超耐磨木地板，以斜拼方式鋪設，增添活潑氣息。改造後，讓廖盈婷兒子興奮表示「好像從兒童樂園搬到五星級飯店。」連家中的毛孩Mido，也迫不及待想搶佔新地盤。
「歐德傢俱十年如新，設計創新又貼心」。廖盈婷表示:「歐德改造的不只是空間，更賦予一家人幸福的生活。」
歐德年底煥新，好禮送不停，免費室內設計滿額再送裝潢金無上限，即日起至2026/1/31，想要沙發換新、床墊換新、傢俱換新，趕快上官網查詢 。
