養寵物之前真的要做好萬全準備！近期在美國賓夕法尼亞州，就出現一名飼主將黃狗放進以膠帶封死的紙箱內，隨後棄置在當地愛護動物協會（PSPCA）收容所大門口，並在紙箱上留下一張大張字條解釋原因。完整內容曝光後，也讓志工與數萬名網友看了都忍不住落淚。
主人封死紙箱棄養狗狗！字條揭露無奈現況
美國賓夕法尼亞州愛護動物協會（PSPCA）於12月9日遇到一起特殊案例，一個被膠帶封死的紙箱被放置在收容所大門旁的牆角，隨即有熱心路人通報協會。志工立刻趕到門口打開紙箱，結果裡面竟是一隻黃色狗狗，正用充滿害怕、恐懼的眼神看著眼前的人們，身體也不斷發抖。由於當時賓州戶外氣溫約為攝氏零下1度，志工二話不說，立刻將狗狗抱進室內安置。
隨後，志工在紙箱外發現一張紙條，上面寫著：「不這樣做，我就會被房東趕走。我已經填了很多領養申請，但都沒有下文。今天是我最後一天了，我走投無路。她已經打完所有預防針，是隻好狗。她的名字叫唐吉（Tangi）」，原來是棄養主人留下的訊息。
看完字條內容後，雖然主人做出了遺棄狗狗的行為，但志工也理解對方可能是出於無奈，因此感到相當同情。不過，協會仍呼籲有類似遭遇的飼主，若真的遇到無法繼續飼養的情況，應勇敢走進協會尋求協助、直接交由志工收容，才能避免讓毛孩被棄置在戶外，承受失溫等風險。
紙箱狗狗不到一周就有新家！唐吉遇見充滿愛的新主人
愛護動物協會也表示，目前已將唐吉妥善照顧，後續也開放認養。唐吉的遭遇曝光後，立刻引發網友關注，超過4.8萬人心疼地按下哭泣表情，並協助分享相關資訊，期盼唐吉能盡快找到新主人與溫暖的家。
唐吉的故事相當戲劇化，很快便成為全美關注焦點。賓州愛護動物協會也在昨（14）日正式宣布，唐吉（Tangi）已被一對充滿愛心的家庭領養，並同步曬出新飼主與唐吉的合照。
消息曝光後，讓大批網友為之振奮，紛紛獻上祝福，「這真的是天大的好消息，恭喜妳Tangi」、「可愛女孩終於有新家了，前主人也可以稍微安心了吧」、「Tangi未來的狗生一定會更美好」、「Tangi，妳值得獲得幸福」。
資料來源：PSPCA
