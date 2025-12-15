我是廣告 請繼續往下閱讀

針對立法院藍白陣營今（12）日聯手三讀通過停止公教年金改革相關法案，民進黨台北市中正萬華區市議員參選人康家瑋表示，此舉可能增加國家長期財政負擔，並對世代正義造成影響。他指出，相關估算顯示，未來恐使整體財政支出增加，值得社會進一步討論。康家瑋認為，此次修法過程引發程序與社會共識上的爭議。他指出，部分民意調查顯示，社會對停止年改仍存在不同看法，而立法院在審議過程中提出的再修正動議，也讓外界關注決策是否充分討論。他呼籲，重大制度調整應建立在充分溝通與透明程序之上。康家瑋引用前總統馬英九過去對年金制度的公開談話，指出年金改革本就是為了回應制度可能面臨的長期風險。他認為，若在未提出完整配套的情況下停止改革，可能增加年金制度未來的財務壓力，相關後果需要審慎評估。康家瑋進一步指出，根據部分研究與推估，停止年改可能使政府未來增加數千億元支出。他表示，這筆經費來源與財政承擔方式，仍有待說明與社會檢驗，特別是對年輕世代的長期影響，應被納入完整評估。康家瑋表示，年金改革過去曾引發高度社會討論，各界對改革方向仍有不同意見。他呼籲，未來無論政黨立場為何，相關政策調整都應提出具體、可長期維持的制度方案，並向社會清楚說明其財政影響與責任歸屬。