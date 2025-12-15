近年來網購已成為多數民眾日常消費的主要模式，搭配超商取貨、蝦皮店到店服務，讓不少人不必再擔心上班途中接到宅配司機電話，家中卻沒有親友能代為收貨。不過，近期就有民眾發現，就連蝦皮店到店也越來越多改成「無人智取店」，雖然24小時營業便利性提升，但也讓人擔心一旦遇到問題，求助就變得麻煩。貼文曝光後，引發大批網友熱烈討論，更有過來人點出智取店常見的「鎖死無法下單」、「貨物上架延遲」兩大問題。
一名鄉民在論壇 PTT 上發起討論，提到自己經常到家附近的蝦皮店到店取貨，近期門市卻突然貼出公告表示將重新整修，未來會改成智取店，讓他不禁感慨表示：「雖然智取店 24 小時營業，時間上更有彈性，但如果取貨、寄貨時遇到問題，都很難立刻找到人協助，而且人類的工作機會也跟著變少了！」
貼文曝光後，也立刻引出大批網友回應，許多害羞 I 人、上班族大讚，「半夜去領完全不用等，真的很讚」、「超愛智取，不用跟店員交流就是爽」、「智取店超多，最近幾個月附近多了四、五間」、「智取店是趨勢了」。
不過，也有不少內行人點出缺點，「智取店常常被鎖住不給下單，因為店面貨滿了」、「比較討厭的是等櫃位上架，可能要拖好幾天」、「智取店到貨還要等櫃子，如果前面都是拖延怪，常常多等兩天」、「買急用品真的不要選智取店」、「上次去智取店，一個櫃子裡面放了兩個包裹，其中一個還不是我的，最後還得打電話給客服處理」。
蝦皮智取店真的越來越多了！官方數據曝光
事實上，根據蝦皮官方公布的最新數據，光是本週全台就有 25 間蝦皮店到店智取店開幕，其中台北市、基隆市、台中市各有 4 間新門市，台東也新增 3 間。
此外，蝦皮店到店由一般門市轉為智取店的情況也持續增加，12 月 9 日全台就有 11 間門市轉型，12 月 23 日梯次則再有 10 間門市加入，顯示未來蝦皮一般門市數量恐怕只會越來越少。
至於蝦皮店到店一般門市與智取店最大的差異，在於智取門市為 24 小時營業，而一般門市的營業時間則為上午 11 點半至晚間 10 點半。
蝦皮智取店包裹還沒拿、不小心關門怎辦？官方解答曝光
隨著蝦皮店到店逐漸走向無人化，過去也曾發生民眾晚間取貨時，剛完成繳費等待櫃門開啟，卻被路過的小朋友不小心將櫃門關上，導致無法取件。此時，必須撥打智取店服務專線（02）6636-6559，或是前往掃描報到繳費機旁的 QR Code 聯繫客服處理；同樣地，包含「櫃門未開啟」、「開啟後沒有包裹」、「包裹數量不符或錯誤」等狀況，也都需透過上述方式處理。
此外，對於習慣分次領取包裹的民眾來說，智取門市恐怕並不友善，因為蝦皮智取門市只要輸入會員電話號碼，系統就會一次列出所有在該門市的包裹，必須一次繳費並全數領取，並未提供「僅取部分包裹」的服務。
資料來源：蝦皮官方
