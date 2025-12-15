我是廣告 請繼續往下閱讀

長期關注公共議題的昆蟲專家張永仁，近日在社群平台發文談及軍公教年金制度，引發討論！身為退役軍官後代的他，直言自己家庭正是制度下的「受益者」，並向支持藍白陣營的選民「表達感謝」。張永仁指出，父親曾任中科院海軍上校，未滿50歲便經前總統蔣經國批准提早退休，如今高齡93歲，累積領取的退休金早已超過3000萬元。他直言，這樣的待遇「何德何能」，卻也正是制度的寫照。張永仁透露，每到過年，父親都會發給四名子女與配偶共八人厚厚一疊紅包，未來甚至還可能成為遺產分配的一部分。對此，他反諷地說，自己當然要「真心感謝」那些並非軍公教身分、卻仍投票支持藍白的選民，因為「老爸領越多，我拿到的也只會越多」。張永仁開酸，「票投藍白的50歲以下軍公教選民，等你屆齡退休時年金早就破產」，恐怕真的有領不到退休金的風險，「那就恭喜了」。立法院國民黨與民眾黨團，近來提出多項修法提案，試圖推翻過去政府所實施的年金改革，主張將部分被刪減的退休俸還給軍公教退役人員。行政院則多次強調當年的年金改革是為了避免基金破產、維持制度永續的必要之舉。行政院對相關提案抱持保留態度，警告任何變動都可能使軍公教退撫基金的財務狀況再次惡化。