YouTube頻道有132萬人訂閱的網紅鍾明軒近日突然消失10天，未與外界聯繫，原來他是去參加「十日內觀」的靜坐修行課程。鍾明軒表示在這10天內，所有學員都無法使用手機，「不能與人交流，連眼神接觸都是被禁止的。」透過這樣自我獨處的方式，讓他更加認識自己的內心；鍾明軒結束課程後也直言：「世界沒有改變，但我知道自己已經和10天前不一樣了」。

鍾明軒消失10天去向曝光！參加禁用手機禪修課程

鍾明軒昨（14）日在IG發文，跟大家分享自己消失10天去參加了十日內觀的靜坐修行課程，「簡單說，這是一段把生活降到最低限度的10天。」他分享每日行程表，每天清晨4點起床、晚上9點半就寢，期間不能使用手機，也無法閱讀、寫字，更不能與其他人交流，就連眼神接觸都被禁止，處在極度封閉的環境中。

▲鍾明軒消失10天終於現身！親揭不能用手機、斷網真相：我不一樣了（圖／鍾明軒IG@big_star_ken）
▲鍾明軒坦言自己去了內觀中心修行靜坐、自省。（圖／鍾明軒IG@big_star_ken）
鍾明軒內觀過後心境變了：我和10天前不一樣

經過這次的體驗，鍾明軒深有感觸，他在貼文中寫道，「我未必認同這裡的所有說法，但我很認同一句話，真理不是別人告訴你的，而是你親自體驗過的實相。」鍾明軒更清楚感應到自己的變化，「第10天靜默解除，手機拿回來。世界沒有改變，但我知道自己已經和10天前不一樣了。

鍾明軒也透露，這場內觀修行課程是免費的，「這裡的一切，都來自捐贈。課程結束後我也捐了一份，想到它會流向下一個來到這裡的人，心裡很踏實。」他也認為參加這項課程是送給自己的生日禮物，「謝謝十日內觀，也謝謝沒有中途離開的自己」。

▲鍾明軒坦言自己去了內觀中心修行靜坐、自省。（圖／鍾明軒IG@big_star_ken）
▲鍾明軒分享課表，他每天4點就起床、9點半就睡覺。（圖／鍾明軒IG@big_star_ken）
鍾明軒人氣超高！曾捲統戰風波陷低潮

現年25歲的鍾明軒將在12月20日迎來26歲生日，他自從2012年加入YouTube拍片後，頻道已累積2.8億的播放量，相當驚人。但鍾明軒本身是爭議型網紅，去年更因前往中國旅遊，被指是配合中共大外宣的兇手；儘管鍾明軒否認，但他仍有很長一段時間遭受網暴，這段經歷也讓鍾明軒一度陷入低潮，但他還是持續更新影片、貼文，並未放棄當網紅。

▲鍾明軒在影片中提及，之前被網友罵替中國大外宣，那陣子在家低潮、大爆哭，也預告即將出國一個月探索人生。（圖／翻攝自YouTube 鍾明軒）
▲鍾明軒曾因遭網暴陷入憂鬱。（圖／鍾明軒YouTube）
資料來源：鍾明軒IG


