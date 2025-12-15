我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴敘俊（左）和元志安（右）演出新劇《等待京道》收視率不佳，掀起討論。（圖／Hami Video）

▲《我的青春》是宋仲基（左）二婚後第一部出演的愛情劇，不過收視率慘敗。（圖／JTBC）

韓星8年級生（1980~1989年生）大勢已過？從前收視率保證的演員近期推出的電視劇都相當不受歡迎，宋仲基演出愛情劇《我的青春》收視率只有1至2%；朴敘俊全新推出的《等待京道》目前播出第四集，收視率都僅有2.721%-3.888%；而李敏鎬年初主演、耗資500億的大作《問問星星吧》，不僅收視率淒慘，還被評為年度最爛劇，過去演什麼紅什麼的演員，如今已無法靠魅力撐起一部劇，引起許多網友討論。朴敘俊繼多年前《金秘書為何那樣》時隔7年在演出愛情喜劇，沒想到新劇《等待京道》開播後不僅沒有獲得熱度，收視率還只在2.721%-3.888%左右，對比他過去演出《金秘書為何那樣》首都圈超過10%的收視率；《黎泰院CLASS》甚至超過13.99%，和現在慘況對比甚大。宋仲基今年演出愛情劇《我的青春》，雖然外表依然童顏可愛，不過卻沒有重現當年《太陽的後裔》平均收視率38.8%的超扯紀錄，反而收視率都只在1至2%之間徘徊，普遍被認為他的年紀已經不再適合浪漫愛情劇，不過他演出的《財閥家的小兒子》、《黑道律師文森佐》皆擁有良好成績，被認為只要在劇本下功夫，依舊能挽回收視率男神之稱。李敏鎬主演的《問問星星吧》於年終完結，該劇耗資500億韓元超大製作，不過卻因為太空戀愛等題材太過荒誕，導致許多觀眾不買單，收視率開高走低，最終平均僅有2%左右，甚至被稱為年度最爛劇。回想當年曾達到35.5%的《花樣男子》、《繼承者們》25.6%、《藍色海洋的傳說》21%等紀錄，都讓人感到心寒，直呼李敏鎬選錯劇本了。朴敘俊、宋仲基與李敏鎬同為1980至1989年出生的韓國男星，由於三人近期作品收視或話題表現不如巔峰時期，因此被貼上「正在過氣」的標籤。不過有不少觀眾與業界人士認為，關鍵並不在於演員本身，而是劇本選擇與整體製作方向，隨著觀眾口味改變、串流平台崛起，題材競爭更加激烈，若故事設定與角色魅力不足，即便是一線男神也難以帶動收視，該如何挑選貼合時代、能突破既有形象的作品，才是他們接演作品前最應該考慮的事。