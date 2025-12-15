台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭20多年，育有獨生女蔡中泠，13日晚間家人替林書煒提前慶祝50歲生日，沒想到，老公和愛女密謀2週，正在日本早稻田大學念書的蔡中泠，驚喜出現在媽媽台北的生日宴會，林書煒激動不已，「這是我收到最棒的生日禮物！」
正妹女兒偷偷從日返台 林書煒嚇壞：太感動了
蔡詩萍在臉書分享影片，正當林書煒和親友享用生日晚餐時，蔡詩萍悄悄帶著女兒蔡中泠現身餐廳，被蒙在鼓裡的林書煒，一見到愛女相當驚訝，趕緊上前把女兒擁入懷中，一邊還訝異摀嘴，頻頻跳針高聲問：「誰叫妳翹課的！」蔡詩萍寫下：「我這老公能扮演的，大概就是這種聖誕老公公的用心吧！祝福老婆25×2生日快樂！」
林書煒發文表示，始終掛心11、12月太忙，沒時間飛去東京看女兒，想著愛女說今年跨年可以回來幾天，就一直思念著，沒料到女兒居然出現在自己的生日派對上，「哇！女兒突然現身的那一刻，真的太驚喜、太感動了！」
該支影片吸引破萬人按讚，網友留言：「能有這樣的老公、女兒..真是夫復何求的圓滿、緊密的一家人！也溫暖了我們的心」、「貼心又有愛的老公和女兒」、「蔡大哥跟泠泠真是太用心了，最幸福的生日禮物」、「書煒嫁給愛情啦」、「看到這影片會讓人熱淚盈眶！」
東京早稻田大學高材生 書法作品被蔡康永盛讚
今年20歲的蔡中泠，外貌出眾、才學兼優，受封「最正星二代」、「真人AI」，她襲雙親優良基因，擁有169公分高䠷身形，精緻臉蛋，目前就讀早稻田大學三年級，蔡中泠還寫得一手好書法，散發才藝美少女氣息，墨寶曾經被屏科大教授顏嘉宏、作家蔡康永點名盛讚，以才貌雙全形容一點也不為過。
