▲奧斯卡影后凱西貝茲（如圖），發聲明悼念事業上的貴人—《戰慄遊戲》導演羅伯萊納，為他遇害身亡的噩耗震驚。（圖／美聯社／達志影像）

▲凱西貝茲因為扮演《戰慄遊戲》中的嚇人反派角色，成為奧斯卡影后得主，事業也有重大突破。（圖／摘自IMDb）

▲凱瑞艾維斯（左）與蘿蘋萊特（右）主演的《公主新娘》，至今已被視為奇幻童話另類喜劇的經典，凱瑞艾維斯對於該片導演羅伯萊納在家中遇害身亡傷心到說不出話。（圖／摘自IMDb）

▲羅伯萊納執導的《當哈利碰上莎莉》讓梅格萊恩（左）與比利克里斯托（右）成為好萊塢大咖紅星。（圖／摘自IMDb）

曾執導《當哈利碰上莎莉》、《軍官與魔鬼》、《一路玩到掛》等名片的78歲導演羅伯萊納，與68歲妻子蜜雪兒驚傳在家中遇害身亡，警方朝向他殺偵辦，兩人的小兒子尼克被傳疑似兇嫌。好萊塢演藝界人士都被這起案件震撼，因主演羅伯執導的《戰慄遊戲》登上奧斯卡影后寶座的凱西貝茲，聲明表示自己傷心難過，盛讚羅伯不但表現傑出，也非常體貼親切。凱西貝茲在聲明中表示，驚聞此噩耗讓她嚇壞了，非常傷心難過，因為她愛羅伯，推崇羅伯身為藝術家，可以挑戰自我、拍攝各種不同類型的影片，同時也為自己的政治信仰勇敢奮戰，更改變了她的人生。在《戰慄遊戲》之前，凱西只是外表不出色、在劇場界比影劇圈還有表現機會的女演員，《戰慄遊戲》帶來的奧斯卡影后榮銜，讓她在影視界也成了一線大咖，知名度與事業都突飛猛進。羅伯萊納在《軍官與魔鬼》合作湯姆克魯斯、傑克尼柯遜、黛咪摩爾等大牌，《當哈利碰上莎莉》則捧紅了比利克里斯托與梅格萊恩，《公主新娘》至今仍被視為童話奇幻影片的創意經典，該片男主角凱瑞艾維斯則發布了圖文，只見分別寫上他和羅伯名字的兩張椅子擺在一起，文字則寫道：「無話可說。」顯然心中哀痛至極，喬許蓋德、威廉鮑德溫等影星都留言安慰他。至於班史提勒則發文表示羅伯是他最喜歡的導演之一，拍了好幾部他這個世代最具代表性的名片，除了貢獻良多，羅伯自己也是很親切又好玩的人。和羅伯合作過《校門外》的約翰庫薩克則寫道：「為羅伯萊納的死訊震驚，他是個很好的人。」除了好萊塢群星哀悼外，連美國前總統歐巴馬都發文，稱自己和另一半蜜雪兒都因羅伯夫妻的死而心碎，盛讚羅伯在影視界都留下不少最被珍惜的好作品，而在這些作品的背後有他對人性善良面的深刻信任，以及用一生的投入將這個信念化為實際行動。