活動名稱 演唱會卡司 活動特點

閃耀新北1314跨河煙火 漁人碼頭 星光舞台：華莎HWASA、蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、小男孩樂團、隨心所欲樂團、李炳輝、全方位樂團、OZONE、張語噥、YOYO家族。

八里左岸 星月舞台：樋口愛、baby DONT Cry、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、、梁舒涵&Dylan、PALLAS帕拉斯、賴晏駒、OPEN!家族。 邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊「Groupe F」操刀煙火設計，打造主題《萬花之河・冬之樂章》，以三幕篇章呈現多層次煙火視覺饗宴。煙火總長13分14秒，共3萬5520發創歷年最多。

雲林劍湖山世界舞力High摩天輪跨年晚會 艾薇、TRI.BE‑Kelly、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒等。 摩天輪主體煙火、K-POP排舞大賽、大型樂園跨年派對。

台南贊美酒店跨年煙火晚會 無卡司。 402秒高空大型煙火、DJ&MC電音派對、結合住房餐飲專案。

2026金門跨年晚會 Matzka、柯有倫、詹雅雯、閻奕格、李浩瑋、江志豐、AKB48 Team TP、未來少女ELL&S、momo親子台、TrueLive真實樂團。 離島最大跨年活動之一，結合美食市集活動。