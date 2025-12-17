2026跨年夜全台活動資訊陸續更新，MAMAMOO成員華莎將在淡水開唱，二代韓團HIGHLIGHT、APINK也分別降臨雲林和桃園，日本女神鈴木愛理則會登台南，《NOWNEWS今日新聞》一次整理全台跨年活動，帶讀者掌握各縣市演唱會卡司、直播平台，以及各地跨年煙火秀施放時間與最佳觀賞點、煙火轉播等重點。

📌2026跨年全台演唱會卡司（名單持續更新中）

活動名稱 演唱會卡司 活動特點
2026台北最High新年城 蔡健雅、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN、王ADEN、畢書盡、U:NUS、幻藍小熊、李千娜 從12月27日起將倒數5天，每天都有迪士尼、玩具總動員等不同光雕投影，煙火採用進口義大利低煙煙火，施放長度和去年一樣為6分鐘，融合音樂節奏、光束特效與外牆投影，打造城市藝術級跨年演出。
閃耀新北1314跨河煙火 漁人碼頭 星光舞台：華莎HWASA、蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、小男孩樂團、隨心所欲樂團、李炳輝、全方位樂團、OZONE、張語噥、YOYO家族。
八里左岸 星月舞台：樋口愛、baby DONT Cry、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、、梁舒涵&Dylan、PALLAS帕拉斯、賴晏駒、OPEN!家族。		 邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊「Groupe F」操刀煙火設計，打造主題《萬花之河・冬之樂章》，以三幕篇章呈現多層次煙火視覺饗宴。煙火總長13分14秒，共3萬5520發創歷年最多。
桃園ON AIR跨年晚會 Apink、宇宙人、徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團。 首度打造雙場地，樂天桃園棒球場+亞洲矽谷IOT戶外廣場。
新竹ON LOOP不斷電跨年晚會 蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶。 300秒煙火、不斷電舞台、曲風最豐富。
新竹六福村跨年YA！派對 曾沛慈、樂妃女子跨界國樂團、HOt SHOCk華人國際樂團、DJ Alex。 遊樂園跨年氛圍、延長設施營運、黑色耶誕遊行與雪花秀等園區限定節目。
台中最強跨年夜 蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH、怕胖團等。 蕭敬騰睽違5年登上跨年舞台，人氣歌手、樂團接連登場。
台中麗寶包你發跨年演唱會 宇宙人、美秀集團、MARZ23、王識賢、魏如萱、HUR+、SEVENTOEIGHT、許含光。 遊樂園跨年模式、結合摩天輪與煙火。
彰化田中跨年晚會 陳勢安、邱鋒澤、黃西田、戴梅君、田亞霍、潤少、陳大天、hot shock樂團、寬仔、八青哥、狂野樂團。 跨年晚會結合購物節，舉行連續一週的活動。
南投日月潭跨年晚會 好蘇吳樂團、原民歌手全世煌、KMF極限火舞團、喜裂克文化藝術團、張家綸老師、全世煌、康月、也就醬子、曼暉舞蹈團、肆月、音樂盒室內樂集。 水社、伊達邵兩地同步施放約300秒雙煙火。
南投清境跨年晚會 姑慕·巴紹、禾羽、小銘、高曼容、長青交響樂團。 高山星空下，以原民表演打造清境限定的倒數氛圍。預計將施放4000發高空煙火。
雲林電光跨年✧點亮未來跨年晚會 HIGHLIGHT、羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、甜約翰、AcQUA源少年、薛恩、西屯純愛組、慢慢說等。 睽違12年舉辦跨年、半環場弧形煙火秀。
雲林劍湖山世界舞力High摩天輪跨年晚會 艾薇、TRI.BE‑Kelly、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒等。 摩天輪主體煙火、K-POP排舞大賽、大型樂園跨年派對。
嘉義全嘉藝起來跨年晚會 蕭煌奇、Solar頌樂、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑。 城市博覽會壓軸、韓國人氣女團成員頌樂全台獨家。
台南好Young跨年晚會 STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生、派偉俊、李竺芯、炎亞綸、康康、FEniX、JADE、F.F.O、安吉。 系列活動橫跨6週、親子與市集結合。
台南贊美酒店跨年煙火晚會 無卡司。 402秒高空大型煙火、DJ&MC電音派對、結合住房餐飲專案。
高雄夢時代雄嗨趴跨年晚會 權恩妃、Lulu黃路梓茵、告五人、鼓鼓、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Ponay的原式大樂隊等。 夢時代大型戶外派對、陳漢典與Lulu結婚後首度同台。
高雄紫耀義大 義享奔騰跨年煙火秀 無卡司。 999秒大型煙火秀、導入特殊煙火特效。
屏東High歌之夜—歌舞昇屏跨年晚會 丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳&壓克力柿子、草屯囝仔、舞炯恩、陳忻玥、李杰明、吳思賢、大成、簡嘉彣、朱海君、彭佳霓、FEniX。 屏東體育館前草地、由焦凡凡與無尊主持。
屏東嗨玩阿里港跨年晚會 滅火器、郭書瑤、許富凱、楊繡惠、莊振凱、林良歡、沈建豪、馮偉傑、鄭華耕、簡嘉彣、樂翔家、台鋼雄鷹Wing Stars。 在地大型跨年舞台、卡司橫跨台語、搖滾、流行與綜藝。
宜蘭璀璨蘭城  幸福宜市跨年晚會 徐懷鈺、彭佳慧、呂士軒、高爾宣、四分衛樂團、王ADEN、紫月光、陳華、晨悠、裴安、LUVSSI、ZorN、IVAN & ANITA。 結合美食市集、光舞之翼大型裝置藝術、限量手指雷射燈兌換活動，免費接駁車。
花蓮太平洋觀光節跨年演唱會 李聖傑、Ozone、VERA、魏如昀、阿布絲、柏霖、張語噥、偏執狂樂團、Akua*SKD。 全台最大16吋高空煙火＋千輪多彩煙火。
台東東！帶我走跨年晚會 張惠妹、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA、桑布伊。 張惠妹領軍，全台最強陣容之一、海景舞台＋跨年煙火。
2026金門跨年晚會 Matzka、柯有倫、詹雅雯、閻奕格、李浩瑋、江志豐、AKB48 Team TP、未來少女ELL&S、momo親子台、TrueLive真實樂團。 離島最大跨年活動之一，結合美食市集活動。
2026馬祖跨年晚會 林隆璇、林逸欣樂團、王大文、卜星慧樂團等。 結合音樂演出、在地市集、行動雕像與似顏繪等活動。
🟡台北跨年｜2026台北最High新年城
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 01:00
◾活動地點：台北市政府前市民廣場（信義商圈周邊同步規劃街區活動）
◾主持人：Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓

▲2026台北最High新年城主持人為Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓。（圖／2026台北最High新年城官網 2026newyear.taipei/）
◾線上直播免費看：
臺北市政府YouTube台北旅遊局facebook中視新聞YouTubefacebook中時新聞網YouTube

◾行動影音：LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii歐飛免費線上看、歡樂看FainTV

◾電視轉播：中視綜合台（CH 24）、中天綜合台（CH 36）、中華電信MOD

◾海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
◾活動網址：2026台北最High新年城

🟡台北跨年｜2026台北101跨年煙火「Spark 101」
◾施放時間：2026年1月1日 00:00
◾最佳觀賞方位：北面、東面

台北101董事長賈永婕表示，2026年跨年煙火很大改變是「把跨年拉長」，從12月27日起將倒數5天，每天都有迪士尼、玩具總動員等不同光雕投影，拉長跨年歡樂氣氛。跨年夜更將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向默默付出的日常英雄致敬。

煙火部分則採用進口義大利低煙煙火，施放長度和去年一樣為6分鐘，融合音樂節奏、光束特效與外牆投影，打造城市藝術級跨年演出。

◾活動網址：台北101 臉書



🟡新北跨年｜閃耀新北1314跨河煙火
◾活動時間：12月31日 16:30-21:30
◾煙火施放時間：20:26
◾八里舞台主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
◾活動網址：新北觀光旅遊局

▲新北「閃耀新北1314跨河煙火」跨年活動，將由創作演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本藝人樋口愛作為壓軸。（圖／新北觀光旅遊網newtaipei.travel/）
🟡桃園跨年｜2026桃園ON AIR 跨年晚會
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 00:30
◾演唱會主場區：樂天桃園棒球場（桃園市中壢區領航北路一段1號）
◾戶外LIVE觀賞區：亞洲矽谷IOT戶外廣場（桃園市立圖書館青埔智慧科技分館旁，領航北路一段100號）
◾主持人：唐綺陽、KID 林柏昇、Dora 謝雨芝

▲2026桃園ON AIR 跨年晚會由「國師」唐綺陽、KID 林柏昇、Dora 謝雨芝擔任主持人。（圖／桃園觀光導覽網 travel.tycg.gov.tw）
◾線上直播免費看：
TVBS NEWS 新聞網、TVBS NEWS YouTube、TVBS新聞網FB樂遊桃園官方FB

◾行動影音：四季線上4gTV、 Catchplay+、中華電信Hami Video、Litv

◾電視轉播：TVBS歡樂台(CH42)、公視無線台(CH5)、公共電視台MOD (CH13)

◾活動詳情：樂遊桃園 臉書

▲2026桃園ON AIR 跨年晚會演出卡司有徐若瑄 、温嵐、黃宣、蕭秉治、陳勢安等人。（圖／桃園觀光導覽網 travel.tycg.gov.tw）
🟡新竹跨年｜2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」
◾活動時間：12月31日 18:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：新竹大湳雅公園
◾主持人：張立東、Dennis、籃籃、鏝鏝
◾煙火：倒數時施放300秒煙火。
◾2026新竹跨年官方資訊：新竹市文化局臉書新竹市政府臉書

▲2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」。（圖／新竹市文化局臉書）
🟡新竹跨年｜六福跨年YA!派對
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 00:00（午後票13:00入場）
◾活動地點：六福村主題遊樂園
◾活動亮點：倒數煙火、開放笑傲飛鷹、大怒神、風火輪等20多項夜間設施
◾活動網址：六福村

▲六福村跨年晚會。（圖／六福村官網leofoovillage.com.tw/）
🟡台中跨年｜2026台中最強跨年夜
◾活動時間：12月31日 18:00-2026年1月1日 01:00
◾活動地點：水湳中央公園
◾主持人：阿KEN
◾活動網址：臺中市政府官網

▲台中跨年晚會卡司告五人。（圖／臺中市政府提供taichung.gov.tw/）
🟡台中跨年｜2026包你發麗寶跨年演唱會
◾活動時間：12月31日 20:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：麗寶樂園渡假區 第二停車場
◾主持人：尚未公布
◾電視轉播：三立電視
◾活動網址：麗寶樂園臉書

▲麗寶樂園跨年，美秀集團將演出。（圖／麗寶樂園臉書facebook.com/LihPaoLand）
🟡南投跨年｜2026日月潭跨年晚會
◾活動時間：12月31日 20:00-2026年1月1日 00:10
◾活動地點：水社碼頭、伊達邵碼頭
◾煙火時間：倒數時，水社、伊達邵碼頭同步施放煙火
◾活動資訊：日月潭國家風景區管理處 臉書

▲日月潭跨年活動。（圖／日月潭國家風景區管理處臉書facebook.com/sunmoonlaketw）
🟡南投跨年｜2026清境跨年晚會
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 01:00
◾活動地點：清境農場遊客休閒中心停車場
◾活動資訊：清境農場

▲清境農場跨年活動。（圖／清境農場qingjing-farm.com.tw）
🟡雲林跨年｜雲林電光跨年✧點亮未來跨年晚會
◾活動時間：12月31日 18:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：雲林縣立田徑場
◾活動資訊：雲林縣政府官網

▲2026雲林跨年晚會表演卡司。（圖／雲林縣政府提供）
▲2026雲林跨年晚會表演卡司。（圖／雲林縣政府提供yunlin.gov.tw）
🟡嘉義跨年｜2026全嘉藝起來跨年晚會
◾活動時間：12月31日 17:30-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：嘉義市政府北棟大樓預定地
◾主持人：蔡昌憲 × 瑪麗
◾活動資訊：嘉義市政府文化局 臉書

▲嘉義跨年活動。（圖／嘉義市政府文化局臉書facebook.com/chiayicity.cultureman）
🟡台南跨年｜台南好Young跨年晚會
◾活動時間：12月31日 至 2026年1月1日
◾活動地點：永華市政中心西側廣場
◾主持人：尚未公布
◾活動資訊：2026台南好Young 官網

▲台南跨年活動。（圖／2026台南好Young 官網 tainanyoung.com.tw/）
🟡高雄跨年｜2026雄嗨趴 高雄跨年晚會
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日
◾活動地點：夢時代購物中心／時代大道
◾主持人：陳漢典、阿本、林葦妮（木木）
◾直播平台：中華電信MOD、Hami Video"LINE TODAY、LINE VOOM、壹電視 YouTube、陳其邁Chen Chi-Mai臉書、高雄市政府臉書、高雄旅遊網臉書、壹電視臉書
◾電視轉播：華視、年代MUCH（CH 38）、壹電視綜合台
◾活動資訊：2026雄嗨趴 高雄跨年晚會 官網

▲鼓鼓 呂思緯再度登上高雄跨年，攜手 AcQUA 源少年帶來跨世代合作，將掀起跨年高潮。（圖／年代提供）
🟡高雄跨年｜2026紫耀義大 義享奔騰 義大世界跨年煙火秀
◾煙火施放時間：2026年1月1日 00:00
◾活動地點：義大世界
◾煙火亮點：999秒煙火。導入「藍色流星雨煙火」、「流墨幻彩煙火」與「煙火樹」特效，搭配園區夜景，打造如星河般的夢幻倒數儀式感。
◾活動資訊：義大世界跨年煙火秀官網



🟡屏東跨年｜歌舞昇屏 High歌之夜
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日  00:30
◾活動地點：屏東縣立體育館前大草皮
◾主持人：無尊、焦凡凡
◾活動資訊：屏東縣政府文化處官網

▲屏東跨年活動。（圖／屏東縣政府文化處）
🟡屏東跨年｜2026跨年嗨玩阿里港
◾活動時間：12月31日 20:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：屏東縣里港過江河堤公園
◾主持人：尚未公布
◾活動資訊：里港鄉公所臉書

▲屏東里港跨年活動。（圖／屏東縣里港鄉公所）
🟡宜蘭跨年｜宜蘭璀璨蘭城  幸福宜市跨年晚會
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：宜蘭運動公園
◾主持人：JR（紀言愷）、阿喜（林育品）
◾活動資訊：宜蘭市公所官網

🟡花蓮跨年｜2026花蓮太平洋觀光節跨年晚會
◾活動時間：12月31日 20:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：花蓮東大門廣場
◾倒數煙火：16吋高空煙火與千輪多彩煙火
◾活動資訊：花蓮縣政府官網

▲李聖傑將在花蓮跨年演出。（圖／花蓮縣政府提供）
🟡台東跨年｜東！帶我走 2026台東跨年演唱會
◾活動時間：12月31日 18:00-2026年1月1日 01:00
◾活動地點：臺東市國際地標
◾活動資訊：台東藝文平台



