中選會6位委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4位委員在任，依法已無法召開會議處理重大事項。行政院長卓榮泰先前曾表示將在11月中將人選補齊，台灣民眾黨立院黨團對此今（16）日表示，卓榮泰更明確承諾「無論如何會在11月中補齊人選，希望立法院能同意」，表面上勇於承擔、積極認錯，背地裡卻小動作不斷，已婉拒秘書長張惇涵明日拜會。民眾黨立院黨團表示，依《中選會組織法》規定，行政院長應於委員任期屆滿前三個月完成提名並送交立法院審議。卓榮泰曾於11月4日立法院備詢時，對未能如期完成提名一事於備詢台上公開致歉，卓榮泰更明確承諾「無論如何會在11月中補齊人選，希望立法院能同意」，表面上勇於承擔、積極認錯，背地裡卻小動作不斷。民眾黨表示，中選會人事拉警報後，行政院先於10月底派員接觸民眾黨黨團總召黃國昌總召，私下探詢是否有推薦人選，經黃國昌嚴正建議後，行政院方才正式行文立法院各黨團邀請舉薦。民眾黨團也隨即以公開徵選方式廣納社會賢才，展現對制度與專業的尊重。民眾黨指出，令人遺憾的是，各黨團應政院邀請舉薦完畢後，卓榮泰因11月7日NCC委員人事案遭立法院否決，怒斥「整個橄欖園一半都遞出來了，仍然沒有得到善意回應」，發言人李慧芝更於11月底對外放話，語帶威脅表示「行政院將重新思考未來人事提名與立法院的合作模式」。行政院發言人將中選會與NCC兩個性質、設置目的毫不相同的機關人事混為一談，既無助於問題解決，更模糊了行政院自身提名延宕之責任，只有甩鍋，毫無正當性。民眾黨續指，更甚者，行政院日前再透過公關管道聯繫本黨團，表示秘書長張惇涵有意於本週三（12月17日）以「非公開方式」拜會各黨團，要就中選會人事進行溝通。行政院先前已多次對外公開表態，如今又轉而以私下方式進行協調，前後作為落差甚大，行政院官員之輕諾寡信、言行反覆，令民眾黨團難以認同。基於上述考量，台灣民眾黨立法院黨團婉謝張惇涵之拜會安排，並再一次懇切呼籲行政院卓榮泰，請善盡行政機關首長之法定義務與責任，切勿吃碗內看碗外，只想唱高調做「鬥士」與「守門人」，請行政院儘速以公開、透明、符合法定程序之方式，提出具專業性、能超越黨派、依法獨立行使職權的中選會委員人選，切莫再反反覆覆怠忽職守、黑箱延宕國家重要機關人事，嚴重影響國家治理與全體國民之公共利益。