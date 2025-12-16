我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通部公路局高雄市區監理所到義守大學進行交通安全宣導活動，高雄市區監理所人員進行大型車視野死角與內輪差交通安全宣導。(圖／公路局高雄市區監理所提供)

▲大型車因車身龐大、駕駛座高，轉彎時後輪軌跡會向內縮，形成一個駕駛看不到的「內輪差」區域，加上視野死角廣大，容易在未察覺下撞擊到旁邊的車輛或行人。(圖／公路局高雄市區監理所提供)

▲公路局高雄市區監理所到義守大學進行交通安全宣導活動，期透過有趣互動及親身體驗，加強交通安全的觀念。(圖／公路局高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所於今(16)日下午，到燕巢區義守大學醫學院，舉辦大型車視野死角與內輪差交通安全宣導活動，期透過有趣互動及親身體驗，提醒該校師生外出時，務必養成遠離大型車的習慣，將道路風險及安全觀念落實於生活中。公路局高雄市區監理所所長劉育麟表示，高雄市區監理所有鑑於近年來我國各地頻繁傳出大型車轉彎時，輾壓機車騎士的死亡事故，受害者多為年輕族群，為此，該監理所乃由駕駛人管理科科長劉坤讓帶隊，到燕巢區義守大學醫學院，舉辦大型車視野死角與內輪差交通安全宣導活動。劉育麟說，在交通安全宣導中，讓同學們輪流坐上駕駛座，實際感受視野死角的危險性，並模擬大型車駕駛人的視角，引導可能遇到的交通困境，例如能否看清楚跟在車旁的行人或機車？轉彎時的視野死角及內輪差會造成什麼危險？由於大多數同學不曾駕駛過大型車輛，常生錯誤直覺，誤認為駕駛人看得見自己，實際上駕駛人視野死角是看不見大部份轉彎內輪差區域，所以更危險。讓同學們都知道行人和騎士應遠離大型車旁，保持安全距離，期透過有趣互動及親身體驗，提醒大家外出時務必養成遠離大型車的習慣，將道路風險及安全觀念落實於生活。劉育麟指出，大型車因車身龐大、駕駛座高，轉彎時後輪軌跡會向內縮，形成一個駕駛看不到的「內輪差」區域，加上視野死角廣大，容易在未察覺下撞擊到旁邊的車輛或行人，因此，高雄市區監理所提醒用路人保持安全距離，不要與大型車併行或靠近，而停等紅燈時，不靠近大車前方或兩側，避免進入視野死角，並先確認已完全駛出其視野死角，再進行超車或變換車道，且記住口訣「大車轉彎，靠邊不靠內」，建立「遠離大型車」的安全觀念，是降低這類致命事故的關鍵。