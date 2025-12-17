我是廣告 請繼續往下閱讀

掀起演藝圈閃兵風暴的藝人王大陸，遭新北地檢署起訴在逃兵案偽造文書、在偷查個資案違反個人資料保護法，今天上午他為個資法案第3度出庭，新北地院同時傳喚王大陸的32歲直播主女友闕沐軒，這對高顏值情侶將在法庭上以同案被告的身分合體。王大陸花360萬找閃兵集團卻逃兵不成，過程中因閃兵集團，共觸犯三個罪，新北地檢署6月16日偵結起訴，，並透過律師爭取緩刑，但檢方不同意，堅持對王大陸求刑1年。王大陸逃兵衍生兩件案外案，第一件是閃兵集團主嫌「黑哥」陳志明收錢失聯，王大陸為了拿錢回來，在微信群組委託兩位朋友幫忙找人，同時透過富少好友游翔閔牽線，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮查詢陳志明是否在監，才確認他已入獄，隔天便請朋友不用再找。檢方認為王大陸協尋方式已洩漏陳志明的個資，因此起訴。第二件案外案是王大陸的女友闕沐軒遭一名潘姓男子投資詐騙400萬，潘姓男子沒賠錢就去坐牢，依據檢方調查，，在5月1日偵查終結，起訴王大陸與女友、好友、警官共6人。6月12日王大陸好友游翔閔、四海幫堂主陳子俊出庭認罪，並表達和解意願。6月19日王大陸女友闕沐軒出庭，坦承將潘姓男子詐騙她的刑事判決書（有潘姓男子的姓名、年籍、身分證字號、住址）影印一份放住家1樓，讓游翔閔派人來拿，但否認違反個資法；委任律師主張，，事前不知游翔閔會違法蒐集潘姓男子家人個資並討債，闕沐軒並沒有違反個資法的意圖。8月21日輪到王大陸開庭時，他也不認罪，並辯稱只是讓游翔閔幫闕沐軒找潘姓男子，，都是游翔閔自己找的；委任律師則說，王大陸成立「失去的！一定要拿回來！」的群組，純粹居中幫忙，因為闕沐軒與游翔閔沒有彼此聯絡方式，王大陸並無違反個資法的犯意聯絡與行為分擔。