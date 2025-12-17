掀起演藝圈閃兵風暴的藝人王大陸，遭新北地檢署起訴在逃兵案偽造文書、在偷查個資案違反個人資料保護法，今天上午他為個資法案第3度出庭，新北地院同時傳喚王大陸的32歲直播主女友闕沐軒，這對高顏值情侶將在法庭上以同案被告的身分合體。
王大陸花360萬找閃兵集團卻逃兵不成，過程中因閃兵集團冒用他身分造假病歷、謊稱身分證和健保卡遺失申請補發，共觸犯三個偽造文書罪，新北地檢署6月16日偵結起訴，11月18日王大陸首度出庭道歉認罪，並透過律師爭取緩刑，但檢方不同意，堅持對王大陸求刑1年。
王大陸逃兵衍生兩件案外案，第一件是閃兵集團主嫌「黑哥」陳志明收錢失聯，王大陸為了拿錢回來，在微信群組委託兩位朋友幫忙找人，同時透過富少好友游翔閔牽線，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮查詢陳志明是否在監，才確認他已入獄，隔天便請朋友不用再找。
檢方認為王大陸協尋方式已洩漏陳志明的個資，因此起訴。7月3日王大陸出庭時否認違反個資法，他說當初只知道閃兵集團主嫌叫「黑哥」、「小黑」，跟微信群組兩位友人也只提外號，他們不知「黑哥」就是陳志明。
第二件案外案是王大陸的女友闕沐軒遭一名潘姓男子投資詐騙400萬，潘姓男子沒賠錢就去坐牢，王大陸為了替女友討回損失，透過游翔閔打聽，並成立「失去的！一定要拿回來！」微信群組。
依據檢方調查，闕沐軒洩漏潘姓男子的個資給游翔閔，游翔閔再委託四海幫堂主陳子俊找人購買潘姓男子家人的個資，最後回報給王大陸情侶檔，全案涉犯個資法、洩密，偽造文書，在5月1日偵查終結，起訴王大陸與女友、好友、警官共6人。
6月12日王大陸好友游翔閔、四海幫堂主陳子俊出庭認罪，並表達和解意願。
6月19日王大陸女友闕沐軒出庭，坦承將潘姓男子詐騙她的刑事判決書（有潘姓男子的姓名、年籍、身分證字號、住址）影印一份放住家1樓，讓游翔閔派人來拿，但否認違反個資法；委任律師主張，闕沐軒提供判決書的動機是為了找潘姓男子本人協商賠償，並非找他家人，事前不知游翔閔會違法蒐集潘姓男子家人個資並討債，闕沐軒並沒有違反個資法的意圖。
8月21日輪到王大陸開庭時，他也不認罪，並辯稱只是讓游翔閔幫闕沐軒找潘姓男子，沒叫游翔閔違法或者找到潘姓男子的家屬，都是游翔閔自己找的；委任律師則說，王大陸成立「失去的！一定要拿回來！」的群組，純粹居中幫忙，因為闕沐軒與游翔閔沒有彼此聯絡方式，王大陸並無違反個資法的犯意聯絡與行為分擔。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
王大陸逃兵衍生兩件案外案，第一件是閃兵集團主嫌「黑哥」陳志明收錢失聯，王大陸為了拿錢回來，在微信群組委託兩位朋友幫忙找人，同時透過富少好友游翔閔牽線，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮查詢陳志明是否在監，才確認他已入獄，隔天便請朋友不用再找。
檢方認為王大陸協尋方式已洩漏陳志明的個資，因此起訴。7月3日王大陸出庭時否認違反個資法，他說當初只知道閃兵集團主嫌叫「黑哥」、「小黑」，跟微信群組兩位友人也只提外號，他們不知「黑哥」就是陳志明。
第二件案外案是王大陸的女友闕沐軒遭一名潘姓男子投資詐騙400萬，潘姓男子沒賠錢就去坐牢，王大陸為了替女友討回損失，透過游翔閔打聽，並成立「失去的！一定要拿回來！」微信群組。
依據檢方調查，闕沐軒洩漏潘姓男子的個資給游翔閔，游翔閔再委託四海幫堂主陳子俊找人購買潘姓男子家人的個資，最後回報給王大陸情侶檔，全案涉犯個資法、洩密，偽造文書，在5月1日偵查終結，起訴王大陸與女友、好友、警官共6人。
6月12日王大陸好友游翔閔、四海幫堂主陳子俊出庭認罪，並表達和解意願。
6月19日王大陸女友闕沐軒出庭，坦承將潘姓男子詐騙她的刑事判決書（有潘姓男子的姓名、年籍、身分證字號、住址）影印一份放住家1樓，讓游翔閔派人來拿，但否認違反個資法；委任律師主張，闕沐軒提供判決書的動機是為了找潘姓男子本人協商賠償，並非找他家人，事前不知游翔閔會違法蒐集潘姓男子家人個資並討債，闕沐軒並沒有違反個資法的意圖。
8月21日輪到王大陸開庭時，他也不認罪，並辯稱只是讓游翔閔幫闕沐軒找潘姓男子，沒叫游翔閔違法或者找到潘姓男子的家屬，都是游翔閔自己找的；委任律師則說，王大陸成立「失去的！一定要拿回來！」的群組，純粹居中幫忙，因為闕沐軒與游翔閔沒有彼此聯絡方式，王大陸並無違反個資法的犯意聯絡與行為分擔。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
更多「藝人閃兵案」相關新聞。