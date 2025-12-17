我是廣告 請繼續往下閱讀

扒趴鴨老闆撞死清潔員！Google地圖遭灌爆1星負評：急關臉書、IG

▲台南市安平區發生酒駕致死車禍！23歲女清潔員遭賓士車追撞慘死。（圖／翻攝畫面）

事後鄭男身分被起底是安平知名鹽酥鴨「扒趴鴨」老闆鄭傳吉

，相關新聞曝光後，讓鄭男經營的店面Google評論遭網友灌爆1星負評

Google地圖店名甚至被改成「殺人兇手酒駕美食」

▲安平知名鹽酥鴨「扒趴鴨」老闆酒駕撞死清潔員，事後Google評論遭網友灌爆1星負評，店家也緊急將臉書、IG關閉。（圖／翻攝Google地圖）

扒趴鴨老闆曾上美食節目！餐點獲好評高水準卻釀酒駕奪命意外

▲扒趴鴨安平店主打獨家中藥熟成入味再炸，在社群上小有名氣，更是上過美食節目介紹，網路好評居多。（圖／Google評價）

台南16日發生一起酒駕死亡意外，23歲陳姓女清潔員執勤時遭鄭男酒駕撞死，據悉扒趴鴨老闆小有名氣，曾上過美食節目，過往評價出色，都被獲讚口感香酥有彈性，如今老闆卻出事釀酒駕奪命悲劇。台南市安平區16日上午8時發生一起酒駕奪命車禍，一名23歲陳姓女清潔員隨垃圾車停在路旁邊執勤，正當準備走回車尾時，確認是否有誤丟回收物時，遭到一輛由48歲鄭男駕駛的賓士車高速撞上，導致陳女傷重不治，事後警方針對肇事者鄭男實施酒測值，竟高達0.95超標3倍，確定酒駕害命。鄭男因腳部撕裂傷送醫急救，但送醫後仍呼呼大睡，酒醒後一度在現場辯稱自己沒有開車，讓現場民眾和家屬氣炸。，網友留言氣喊「有錢開賓士沒錢請代駕」、「酒駕撞死人就是要懲罰關到死，酒駕零容忍可以下架了」，Google地圖評價一度只剩下1.4顆星，但稍早又恢復成4星評價，疑似平台系統防灌水機制啟動，自動偵測並移除大量負面評論。據了解，鄭男在安平區某間派出所旁開設鹽酥鴨店，主打獨家中藥熟成入味再炸，扒趴鴨除了有有招牌鴨的選擇外，也有一般鹹酥雞攤會提供的炸物品項，價格部分單價不高屬於正常範圍內，經常被介紹是CP值高美食，不過網路上也有反面評價，部份人認為鴨肉死鹹、乾柴。