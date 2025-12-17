台南16日發生一起酒駕死亡意外，23歲陳姓女清潔員執勤時遭鄭男酒駕撞死，鄭男遭起底身分是台南安平知名鹽酥鴨「扒趴鴨」老闆鄭傳吉，消息傳出後，瞬間引來網友們灌爆店家Google評論1星負評，店名還被改成「殺人兇手酒駕美食」，事後店家緊急關閉臉書粉專與IG平台。據悉扒趴鴨老闆小有名氣，曾上過美食節目，過往評價出色，都被獲讚口感香酥有彈性，如今老闆卻出事釀酒駕奪命悲劇。
扒趴鴨老闆撞死清潔員！Google地圖遭灌爆1星負評：急關臉書、IG
台南市安平區16日上午8時發生一起酒駕奪命車禍，一名23歲陳姓女清潔員隨垃圾車停在路旁邊執勤，正當準備走回車尾時，確認是否有誤丟回收物時，遭到一輛由48歲鄭男駕駛的賓士車高速撞上，導致陳女傷重不治，事後警方針對肇事者鄭男實施酒測值，竟高達0.95超標3倍，確定酒駕害命。
鄭男因腳部撕裂傷送醫急救，但送醫後仍呼呼大睡，酒醒後一度在現場辯稱自己沒有開車，讓現場民眾和家屬氣炸。事後鄭男身分被起底是安平知名鹽酥鴨「扒趴鴨」老闆鄭傳吉，相關新聞曝光後，讓鄭男經營的店面Google評論遭網友灌爆1星負評，網友留言氣喊「有錢開賓士沒錢請代駕」、「酒駕撞死人就是要懲罰關到死，酒駕零容忍可以下架了」，Google地圖店名甚至被改成「殺人兇手酒駕美食」。
實際查看扒趴鴨安平店臉書，目前遭店家緊急關閉處理，臉書已顯示「無法查看此內容」，店家IG部分也同步關閉。Google地圖評價一度只剩下1.4顆星，但稍早又恢復成4星評價，疑似平台系統防灌水機制啟動，自動偵測並移除大量負面評論。
扒趴鴨老闆曾上美食節目！餐點獲好評高水準卻釀酒駕奪命意外
據了解，鄭男在安平區某間派出所旁開設鹽酥鴨店，主打獨家中藥熟成入味再炸，在社群上小有名氣，更是上過美食節目介紹，網路好評居多，認為「酥炸鴨真的很好吃，口感不柴卻很香酥」、「鴨肉質扎實有彈性，外皮酥香好吃，鴨肉該油的地方油，該軟的地方軟，可以吃得很過癮」。
扒趴鴨除了有有招牌鴨的選擇外，也有一般鹹酥雞攤會提供的炸物品項，價格部分單價不高屬於正常範圍內，經常被介紹是CP值高美食，不過網路上也有反面評價，部份人認為鴨肉死鹹、乾柴。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
