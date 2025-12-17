我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊宗緯被爆出疑似已經當爸爸。（圖／翻攝自楊宗緯臉書）

混血男童現蹤 外型輪廓被指與楊宗緯神似

刻意避開曝光 關鍵時刻男童未現身更添想像

47歲歌手楊宗緯出道多年，向來以實力與低調作風聞名，對感情生活更是極度保密，過往幾乎未曾傳出緋聞，近年他將事業重心轉往中國大陸，台灣媒體對其私生活關注度也相對降低，然而近日卻傳出震撼消息，楊宗緯遭爆料身邊疑似長期出現一名年約3、4歲的學齡前混血男童，不僅互動自然親暱，甚至曾聽見孩子以「阿爸」稱呼他，瞬間引發外界熱議。根據《鏡週刊》報導，上月底傍晚有2名年長婦人帶著一名眉眼深邃、五官立體、帶有混血氣息的小男孩，出現在楊宗緯住家附近，雖然當時並未拍到楊宗緯與男童同框，但多名熟悉社區情況的人士私下透露，該名男童確實經常在他身邊出現，外型輪廓與楊宗緯有高度相似之處，也因此讓「父子說」逐漸在社區內流傳。而楊宗緯也時常被目擊現身自家社區大廳，身為社區主委的他，在本月初與多名住戶熱絡討論年底耶誕節布置細節，只見他全程面帶笑容，耐心回應每個意見，從裝飾動線到燈飾安排都親力親為，完全看不出明星架子，約15分鐘的討論過程中，他多次進出大廳與公共空間，顯示對社區事務相當投入，也印證鄰里間流傳的「挺楊派」說法。值得注意的是，當天楊宗緯在社區大廳停留時間不短，但傳言中的男童並未現身，有住戶分析，可能因現場人多嘴雜，刻意避免孩子曝光。楊宗緯隨後還與保全及住戶討論車道欄杆裝飾，計畫以彩燈增添節慶氛圍，行程結束後才獨自返家，整體行為顯得相當謹慎低調，也讓外界更加好奇男童的真實身分。儘管目前沒有任何官方說法或直接證據證實楊宗緯已為人父，但多次被目擊、加上孩子喊「阿爸」的傳聞，使整起事件難以被簡單視為巧合。過去始終維持零緋聞形象的楊宗緯，首次被捲入如此具體的家庭傳聞，也讓外界十分關心他的感情生活以及家庭狀況。