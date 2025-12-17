對此《NOWNEWS今日新聞》記者也第一時間詢問葉全真經紀公司，截稿前尚未獲得回應。

▲56歲葉全真近況超好，更被直擊與政大EMBA同學約會。（圖／記者吳翊緁攝影）

行程高度重疊 頻繁進出住處引關注

被認出瞬間急轉低調 當場原地解散

56歲的葉全真出道近40年，近日被直擊與一名男性友人互動密切，兩人不僅同為政大EMBA同學，更是投資夥伴，關係早已超越單純同學層次。知情人士透露，男方外型斯文、身形保養得宜，年齡與葉全真相仿，雙方在合作過程中互動頻繁，感情逐漸升溫。不過葉全真與約會對象被認出後，2人隨即分開，根據《CTWANT》報導，男方多次駕車進出葉全真居住的社區，對周邊動線相當熟悉，某日上午他先到葉全真住處接人，隨後一同外出採買，再返回社區，行程緊密且自然。下午時段兩人又一同現身共同投資的皮拉提斯分店，無論是工作或私下生活，幾乎全程黏在一起，過程中男方不時展現貼心舉動，走在街頭會下意識護著葉全真腰際，互動細膩，已非普通商業夥伴的距離。晚間工作結束後，兩人隨即展開晚餐約會，一同用餐、分享餐點，席間談笑不斷，氣氛輕鬆愉快，上菜時雙方默契地拿起手機拍照紀錄，用餐過程也頻繁交流，宛如熱戀中的情侶。餐後離開餐廳，葉全真順勢挽著男方手臂，一路牽手散步，互動自然不做作，顯示雙方已相當習慣彼此陪伴，感情狀態明顯不同於過往低調單身時期。不過甜蜜畫面並未持續太久，2人進入賣場後，疑似被路人認出，男方當下神情一變，立刻戴上口罩先行離開，迅速朝停車方向走去。葉全真則稍晚數分鐘獨自離場，改走不同方向返回住處，臉上略顯緊張，行徑明顯轉為低調，這段「原地分流」的畫面，也讓外界看出雙方對戀情曝光仍相當謹慎，不願過早攤在檯面上。其實早在上月底，就有人曾目擊葉全真與同一名男子一同返家、互動親密，顯示這段關係並非近期才開始，無論工作合作或私下往來，兩人幾乎形影不離。對於是否與EMBA同學兼投資夥伴發展戀情，