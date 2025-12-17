我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立院黨團總召黃國昌日前爆料，埔心牧場於2018年底出售給三立後，隨即啟動都市計畫變更，並於2019年5月獲內政部核准，相關流程曾遭質疑從中央到地方「一條龍服務」。資深媒體人董智森說，部分綠媒早年仰賴業配與置入性行銷，之後大量承攬政府標案，如今更跨足土地開發，因土地利益最大，已背離民進黨過去主張的價值。董智森在《新庶民大頭家》節目表示，台灣媒體長期集中批評在野黨，卻反稱「在野獨裁」，相當荒謬。他並提及過去流出的總統府資料，內容涉及前行政院長蘇貞昌指示時任NCC主委陳耀祥，引發外界對政治介入媒體監理的質疑。董智森直言，後續發展與傳聞內容高度吻合，顯示政府作法毫不避諱。他指出，部分被視為「深綠」的學者進入NCC後，完成中天關台決定，但後續三立投資中嘉，旗下系統台遭重罰，卻未見同等標準適用於三立。他強調，當年在黨政軍退出媒體的口號下，台灣仍能公平競爭，如今政媒關係卻愈發緊密，媒體依附政府資源，形成「政媒共同利益集團」，不僅承攬標案，甚至轉向土地開發，令人質疑其立場與初衷。