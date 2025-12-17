我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄輕軌全線成圓近兩年，已從單純的交通建設，轉變為市民日常生活不可或缺的一部分。（圖／高市府捷運局提供）

▲高雄輕軌平日承載學生與上班族通勤需求，假日則成為市民與旅客串遊城市的重要交通工具。（圖／高市府捷運局提供）

輕軌不只是軌道，更是「城市活力」的推手，高市府捷運局以卓越的服務與創新思維，在行政院第8屆「政府服務獎」激烈評選中脫穎而出，以「輕軌點點串聯 無礙暢行成圓」為主題，一舉榮獲最具指標性的「社會創新共融」獎項，全國共144個機關參與角逐，高市捷運局是唯一獲獎的軌道建設機關。捷運局長吳嘉昌指出，本次獲獎主題「輕軌點點串聯 無礙暢行成圓」的核心理念，在於我們做到了將軌道建設與城市美學完美融合，輕軌不只是路網，更是高雄的「移動地標」，輕軌列車與站體設計採全齡友善思維，無論是推著娃娃車的爸媽、趕上課的學生、需要就醫的長輩，還是探索城市景點的旅客，都能輕鬆上下車，輕軌就像一條綠色絲帶，讓就醫、通勤、就學、觀光等需求，能透過一次轉乘輕軌即刻到位，有效串聯市民生活節點，成為市區最美的「移動地標」！捷運局表示，這份榮耀不僅是對高雄輕軌營運成果的最高肯定，更是彰顯高雄市府將大眾運輸系統與城市發展、社會福祉完美結合的典範。輕軌的成功，充分體現了高雄市「以人為本」的施政主軸，落實了全齡友善、環境永續，並有效促進社會資源衡平使用。高雄輕軌全線成圓近兩年，已從單純的交通建設，轉變為市民日常生活不可或缺的一部分。數據顯示，輕軌正強勁拉抬城市的交通效益與活力，今年的熱度更是「有增無減」，總運量較去年同期成長6.7%，在日常運量中，今年通學旅次成長15%、就醫旅次成長20%、觀光遊憩旅次成長5%，平日承載學生與上班族通勤需求，假日則成為市民與旅客串遊城市的重要交通工具，顯示輕軌已深度融入高雄的生活節奏與城市活動。捷運局強調，這份國家級的獎項殊榮，屬於每一位支持與搭乘輕軌的市民朋友，也是我們與市民共同前行的里程碑。未來，我們將繼續優化路網、提升服務品質，致力將高雄打造為一個更宜居、更友善、更便利的交通模範城市。