我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張韶涵演唱會造型非常多變。（圖／翻攝自微博）

張韶涵近來在中國汕頭開演唱會，造型浮誇、搶眼，但卻也引來兩極評價，「妝造反差」、「裁員裁到大動脈」登上微博熱搜，還有人說現在的團隊風格，堪稱是審美爆擊，全靠她的臉蛋勉強能看，引來熱烈討論。張韶涵與前造型師Parco打造精靈美學風格，將她乾淨的嗓音，與空靈的造型做結合，每次出場都能讓人耳目一新，不過就在她和Parco結束合作後，新的團隊似乎是主打華麗，部分網友不買單，其吐槽簡直是浪費張韶涵的顏值，有精靈變阿姨、邪惡後媽等稱號出現，希望能換回原本的造型團隊。而微博上出現的熱搜「張韶涵裁員裁到大動脈」，暗喻核心員工替換引來的崩盤現象，也低估了造型師的隱形價值，長期穩定零失誤的造型容易被忽視。不過就算造型引來爭議，但張韶涵演唱會的精彩度仍值得嘉許，其中她請替身演員穿著舊造型現身，經過AI技術換臉，將麥克風傳給穿著新造型的張韶涵本尊，兩人的面容幾乎沒有差異，讓歌迷看了嘖嘖稱奇。張韶涵過去演過許多偶像劇，包括《MVP情人》、《海豚灣戀人》、《愛殺17》等等，還入圍金鐘獎最佳女主角，2009年經歷事業低潮，遭母親控訴棄養、吸毒，張韶涵也驗尿證明自己的清白，不過形象已經大受打擊。2012成立自己的工作室，發行專輯《隱形的翅膀》重新翻紅，2016年開始逐漸將演藝重心轉往中國發展。