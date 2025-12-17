我是廣告 請繼續往下閱讀

美國增加更多國家至部分限制名單

美國總統川普（Donald Trump）16日簽署最新移民管制公告，擴大旅行禁令範圍，禁止包括敘利亞在內的其他7個國家的公民入境美國，並對另外15國實施部分限制措施，預計明年元旦正式生效。綜合路透社等媒體報導，白宮在一份聲明中表示，川普簽署了一項公告，「擴大並加強對來自在篩查、審查和信息共享方面存在明顯、持續且嚴重缺陷的國家國民的入境限制，以保護國家免受國家安全和公共安全威脅。」白宮聲明指出，美國已對布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹、敘利亞、寮國以及獅子山共和國公民實施全面禁止入境，加上原有的12國黑名單，美國旅行禁令涵蓋範圍已達19國。此外，持有巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）核發旅行證件的人士也全面禁止入境美國。此外，寮國和及獅子山共和國之前僅受到部分入境限制。白宮表示，擴大實施的禁令將於1月1日生效。其中，敘利亞被列入禁令名單格外引人關注。儘管川普曾在11月與敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）進行了具有里程碑意義的會談，並誓言將盡一切努力使敘利亞取得成功。不過就在數天前，敘利亞發生針對美軍的攻擊事件，造成2名美軍士兵及1名平民翻譯員喪生。川普誓言將採取「非常嚴厲的報復」。白宮在解釋敘利亞入列原因時表示，「雖然敘利亞正與美國密切協調，努力應對其安全挑戰，但敘利亞仍然缺乏一個足夠的中央機構來簽發護照或民事文件，並且沒有適當的篩查和審查措施。」川普在今年6月簽署了一項公告，禁止12個國家的公民進入美國，並限制其他7個國家的公民，稱這是防止「外國恐怖分子」和其他安全威脅所必需的。這些禁令適用於移民和非移民，如遊客、學生和商務旅客。白宮表示，對那12個國家的旅行禁令仍然有效。川普還對其他15個國家實施了部分限制和入境限制，包括奈及利亞。奈及利亞正受到川普的審視，他曾在 11 月初威脅要就該國基督徒的待遇採取軍事行動。自今年 1 月重返白宮以來，川普強勢推動移民執法，派遣聯邦人員進駐美國主要城市，並在美墨邊境拒絕大量尋求庇護者入境。此次擴大入境限制國家名單，標誌著政府在移民政策上的進一步升級。上月華盛頓特區國民兵槍擊事件。據悉，涉案槍手是一名阿富汗撤離人士，他於2021年9月在拜登政府時期進入美國，並於2025年4月川普重返白宮後獲得庇護。川普政府以此案例為由，強化移民管制正當性。