我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李晨（如圖）近照臉部浮腫、老態逼人，尤其1件粉色滑雪衣被稱飄出「大嬸味。」（圖／翻攝自李晨微博）

李晨肥腫、老態近況曝光！粉嚇傻：有大嬸味

▲李晨（右）與范冰冰（左）昔為銀色夫妻檔，如今男方的外型也跟著戀情告吹而走鐘。（圖／翻攝微博）

47歲中國男星李晨腫成這樣！李晨過往與中國影后范冰冰有過一段戀情，2人2015年高調認愛，數度公開放閃，2017年訂婚，被視為演藝圈中的金童玉女，怎料2019年無預警分手，震驚各界。如今6年過去，李晨除了期間不乏新緋聞，整個人也變了許多，日前社群上瘋傳他1張臉部浮腫、「大嬸味」老態近照，不禁讓粉絲驚嚇問：「李晨還好嗎？」近日李晨被直擊出現在長白山滑雪場，現場人潮眾多，還有攝影器材與諸多設備，好似正在進行拍攝，值得一提的是，一近看李晨不得了，他身穿粉色滑雪服，面部表情僵硬、雙頰肥肉藏不住，整個人宛如比實際年齡47歲老上好幾倍，引發社群熱議。不少網友將目光焦點放在李晨外型，看了照片紛紛驚喊：「顯老態」、「看起來笨拙」、「有大媽」、「飄嬸味啦」，認為李晨過往陽光不再，男神形象幻滅，不過，也有部分粉絲緩頰，滑雪本來就是素顏，加上雪鏡環境嚴峻，實在很難如往常帥氣。