近期北極冷空氣限縮在高緯度地區，沒有大規模往南擴散，不過前中央氣象局局長鄭明典表示，今年年底或跨年的時候，可能再引發另一波明顯的「北極冷空氣外流現象」，趨勢上預估轉到歐亞大陸，包含台日韓在內都要注意氣溫驟降的情況。
北極冷空氣醞釀中 跨年恐大規模外流
鄭明典今（17）日上午透過臉書發文指出，以往比較常受到討論的「負北極振盪」，指的是北極冷空氣容易外流到中緯度的情況；不過最近有一段比較持續的「正北極振盪」，北極冷空氣比較限縮在高緯度地區。
鄭明典說明，「正北極振盪」不代表冷空氣不會外流，而是冷空氣傾向一小股、一小股的外流，並和暖空氣混合；而未來有個徵兆是，「高層極渦仍然不穩定，很可能在年底或跨年的時候，再引發另一波明顯的北極空氣外流現象」，鄭明典強調，外流區域還無法預測，但有可能轉到歐亞大陸塊這一端。
北極振盪是什麼？對台灣影響大嗎？
針對「北極振盪」，氣象專家賈新興解釋，「北極振盪」是大氣中自然存在的特徵，負北極振盪時，高空的噴射氣流減弱，導致高空氣流出現大幅度南北擺盪，進而導致極區的冷空氣往南移動，南方偏暖的空氣也會往北移動，全球就容易出現極端高溫或低溫的天氣事件。
賈新興強調，北極振盪的數值是正是負，對台灣冬季氣溫影響其實不算太大，若檢視1950年至2014年的數據，65個冬季中，有27次北極振盪出現明顯偏負，其中8次台灣冬季氣溫明顯偏冷，但卻也有9次明顯偏暖。
資料來源：鄭明典臉書
