▲安心亞是演藝圈中少數可鹽可甜，還會自嘲又放得開的女明星了。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲安心亞在《牛車來去》細膩詮釋女主角「借腹生子」的內心掙扎。(圖／公視、禾豐製作提供）

40歲安心亞日前登上新北歡樂耶誕城開唱，一席紅色薄紗登台，賣力演唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉等歌曲，沒想到卻被部分網友批評，「都40歲了還在呼呼？」意外掀起討論。不過其實安心亞出道這些年，除了每年跨年挑戰不斷電唱跳之外，又主持、拍戲，還入圍金鐘獎，影視歌三棲成績一打開，讓酸民全都閉嘴了。安心亞在新北耶誕城演唱經典歌曲〈呼呼〉，這首歌收錄在2013年的專輯《單身極品》中，當時安心亞才28歲，頂著女神風號，吸引許多男粉支持。不過如今安心亞已經40歲，有人說不懂為什麼40歲還能唱小女生的歌曲，質疑她沒有進步。安心亞當初是以《全民最大黨》舉牌女郎被注意到，但這些年她演技進步，以《阮氏碧花與她的兩個男人》入圍金鐘迷你劇集視后，後來又在《牛車來去》中飾演許逢春（阿春），造型又土又俗，再度入圍金鐘視后。她更在近來熱播中的《整形過後》中飾演整形外科醫師温昇豪的得力助手蘇菲，面對媽媽一直想做性別重置手術，內心的拉扯詮釋得相當到位。不僅如此，她和阿Ken、納豆主持的節目《同學來了》也拿到金鐘門票，還有電影《陽光女子合唱團》中的女囚角色又讓她開啟新的戲路，影視歌三棲的成績單一打開，讓酸民全都安靜了。