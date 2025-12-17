我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江柏樂（如圖）當年對雯雯施法，讓對方只愛他1人。（圖／翻攝自江柏樂風水好好玩）

江柏樂嫩妻雯雯曾愛王廣德？他傻眼回應：不知道這件事

▲江柏樂（如圖）聽聞雯雯曾相戀王廣德一事回應：「我真的不知道，我也不知道他是誰？」（圖／記者陳韋帆攝）

64歲知名風水師江柏樂有「七億身價命理專家」之稱，與小16歲妻子雯雯結婚多年、育有2子，今（17）日傳出女方過往與80多歲地產大亨王廣德有過一段「爺孫戀」，引發社會譁然，而江伯樂稍早回應此事，「我真的不知道這件事，我也不知道王廣德是誰？做什麼的？」語氣充滿困惑。另外，江柏樂當年娶回雯雯的說法也被翻出，他聲稱對女方施展法術，並誇口符咒一直有效，讓老婆只愛自己1人。根據《鏡週刊》報導，高齡80多歲王廣德日前於公開飯局上，自爆過去跟雯雯有過長跑10年的戀情，2人相差32歲以上，當時女方還是大學生，王廣德對她很大方，不僅贈送台北天母房產，還稱雯雯是自己人生中少數的「真愛」，但最後因為雯雯母親反對而分開，之後才遇見江柏樂。對此，江柏樂一聽聞報導十分驚訝，接著語塞地回覆《壹蘋新聞網》，他長嘆一口氣：「我真的不知道（這件事），我也不知道他（王廣德）是誰？做什麼的？」對於雯雯被捲入風波，無奈心情溢於言表，事實上，江柏樂曾公開分享與雯雯相戀的關鍵原因，當時女方甫跟王廣德斷聯，於是透過母親介紹，尋求江柏樂作法斬桃花，作法後雯雯對王廣德情意漸淡，轉為愛上江柏樂，「剛結婚時為了拴住雯雯的心，對她施展法術」，同時誇口符咒一直有效，讓對方只愛他1人，十分玄妙。