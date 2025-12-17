超商本週買一送一優惠搶先曝光！全家表示，今（17）日起門市出示會員，可享有霜淇淋10元多一支優惠，且本週康康五自12月19日起至21日限定3天，有農心爽口海鮮為烏龍麵、健達繽紛樂、茉香綠茶奶蓋雪糕買一送一；7-11表示，霜淇淋12月25日、26日、27日還有使用指定支付方式任選買一送一。
🟡全家便利商店
全家今（17）日起至12月21日限定，掃描全家會員，門市購買霜淇淋不限口味10元多一支。12月霜淇淋口味為「開心果霜淇淋」有滿滿濃郁的堅果香氣，雖然邁入冬季，不過堅果控可千萬不能錯過。
📍門市｜12月17日至12月21日
◾中杯單品加19元多一杯，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵加9元多一杯，5.5折（原價90元、特價50元）
◾經典冰磚拿鐵第2杯19元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾柳橙香柚綠茶加10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾全家霜淇淋加10元多一杯，6.1折（原價49元、特價30元）
🟡7-11霜淇淋買一送一
7-11霜淇淋也有買一送一，即起至12月28日前的每週五六日，使用icash2.0、icash Pay買一送一，可享霜淇淋、酷聖霜買一送一優惠。若不想使用指定支付方式，即起至12月14日前，霜淇淋也有第二支10元（不含酷聖霜）。
12月口味為「蜜金桔霜淇淋」，以「橙香雪貝」霜淇淋為基底，並且選擇杯裝就可以免費升級加在地客家蜜金棗，淋上香桔之醬，鹹甜交織、層次豐富。
