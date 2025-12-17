我是廣告 請繼續往下閱讀

越南出口結構正悄然翻頁，傳統以成衣與鞋類撐起外貿的時代，已逐步讓位給科技製造。最新產業數據顯示，電子產品今年首度成為越南對美出口的最大宗，象徵這個東南亞製造基地正加速走向高附加價值的新階段。根據越南媒體《VietnamNet》引述研究指出，電子產品出口表現超越紡織與鞋業，凸顯越南產業升級已非政策口號，而是實質成果。隨著全球供應鏈重組，越南不再僅扮演低成本代工角色，而是逐漸嵌入科技產業的關鍵環節。房地產顧問公司世邦魏理仕（Savills）發布的《2025產業地產聚焦》報告顯示，今年前十個月，越南製造業吸引約182.2億美元外國直接投資，占全國FDI近六成，成為外資最集中的產業。其中投資熱點集中在北寧、海防、同奈與興安等省市，顯示產業聚落效應逐漸成形。從投資來源來看，中國在今年新建製造業投資案中件數居首，占比達三分之一，總金額約26億美元；新加坡與香港緊追其後。台灣則排名第四，後續依序為韓國、美國與日本，顯示越南已成為亞洲與跨國資本競逐的重要據點。進一步分析產業別，電子業吸引的外資規模最為突出，不僅投資金額居冠，件數也快速成長；金屬加工、電器設備、橡塑材料等產業亦同步擴張。Savills產業部門主管坎貝爾指出，基礎建設逐步到位，包括港口群與跨區高速公路，正大幅提升物流效率，讓對供應鏈穩定度要求更高的產業願意進駐。從長期視角來看，越南的角色已從「世界工廠的延伸」轉向「科技供應鏈的新節點」。在三星、英特爾等跨國企業深耕，以及台灣電子大廠全面進駐北越的帶動下，越南正穩步打造以電子與先進製造為核心的產業版圖，也為自身在全球經濟中的定位寫下全新註腳。