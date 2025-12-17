我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林禹擅長運動，還參加節目《最強的身體》。（圖／翻攝自IG@linyu19901103）

知名健身房「300壯士」年初陷入資金、經營糾紛，西門町和板橋兩間店面頂讓，據悉是由林瑞陽長子林禹接手，改名「運動學Fitology」，雖然是零元頂讓，但兩家店的員工、廠商和會員的問題，讓他才一接手就無形背負500萬元債務。林禹2021年在《戀愛是科學》中飾演同志角色被注意到，後來和柴智屏女兒高雋雅交往。300壯士和打鐵健身集團合作後，年初因財務問題撕破臉，根據《鏡週刊》報導，在該店釋出零元頂讓消息後，最近由林瑞陽長子林禹接手，將店名改為「運動學Fitology」。面對大量的員工、廠商對接和會員的問題，兩家店租估500萬元的隱形債務，據旗下員工透露，林禹重新改變管理方式，會員制開放以分鐘計費，一天24小時營運，保留住會員，也吸引觀光客入內運動。目前林禹顯少在店裡出現，而是積極拓展演藝事業，參加了競技節目《最強的身體》星二代組，和許明杰、林亭翰、何柏廷、以及施捷夫比拚體能。不僅如此，林禹的感情也相當穩定，2021年在《戀愛是科學》中飾演同志角色被注意到，也和同劇演員高雋雅交往，高雋雅的媽媽是偶像劇教母柴智屏，當初女兒結婚時盛大舉辦，還說希望女兒看男人的眼光比自己好，沒想到高雋雅的婚姻不到2年就告吹，離婚後火速與林禹熱戀。對此，林禹回應，「今年剛接手經營的時候真的比較辛苦，每天只睡3小時；面對前店家的好幾百位舊會員，我們選擇免費讓他們轉約所有的會籍時間，讓運動的權益得以延續，運動是簡單純粹的事情，不應該被商業行為複雜化。但現在一切都好，員工們很幫忙、會員們也很照顧我們，營運近一年目前已經上軌道，很謝謝大家的支持和關心，讓運動學越來越好。我們不是很衝的個性，每一步都是穩紮穩打，並盡力給大家更安心舒適的運動環境。」